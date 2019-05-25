Уральская компания подала жалобу в УФАС на омский фонд капремонта

Posted 25 мая 2019, 03:46
Published 25 мая 2019, 03:46
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
«УралПроект» оспаривает итоги электронного аукциона на право заключения договора на работы по оценке технического состояния домов, разработке проектной документации для капремонта, в том числе на замену лифтового оборудования по 28 домам.
Омский фонд капитального ремонта многоквартирных домов отказал компании в заключении договора, несмотря на то, что «УралПроект» предложил наименьшую цену за свои услуги — 9.6 млн рублей.
В акте отказа омский фонд пояснил, что уральская компания выигрывала торги в других регионах, но не исполнила ряд взятых на себя обязательств. Вместе с омским конкурсом сумма таких обязательств составляет 33.5 млн рублей, что на 8.5 млн рублей превышает взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО) проектировщиков, в которой состоит «УралПроект».
То есть если уровень ответственности в своей СРО не покрывает размер обязательств, которые накладывает на «УралПроект» подписание нового контракта, то компания не может заключить его с помощью конкурентных способов при участии в закупках.