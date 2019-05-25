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Posted 25 мая 2019, 03:46

Published 25 мая 2019, 03:46

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Уральская компания подала жалобу в УФАС на омский фонд капремонта

Уральская компания подала жалобу в УФАС на омский фонд капремонта

25 мая 2019, 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Челябинская компания ООО «ПК УралПроект» подала жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области на Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

«УралПроект» оспаривает итоги электронного аукциона на право заключения договора на работы по оценке технического состояния домов, разработке проектной документации для капремонта, в том числе на замену лифтового оборудования по 28 домам.

Омский фонд капитального ремонта многоквартирных домов отказал компании в заключении договора, несмотря на то, что «УралПроект» предложил наименьшую цену за свои услуги — 9.6 млн рублей.

В акте отказа омский фонд пояснил, что уральская компания выигрывала торги в других регионах, но не исполнила ряд взятых на себя обязательств. Вместе с омским конкурсом сумма таких обязательств составляет 33.5 млн рублей, что на 8.5 млн рублей превышает взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО) проектировщиков, в которой состоит «УралПроект».

То есть если уровень ответственности в своей СРО не покрывает размер обязательств, которые накладывает на «УралПроект» подписание нового контракта, то компания не может заключить его с помощью конкурентных способов при участии в закупках.

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