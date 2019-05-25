ПКФ «Константа» через суд заставили погасить более 1 млн рублей долгов по зарплате

Posted 25 мая 2019, 04:19
Published 25 мая 2019, 04:19
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Прокуратура Октябрьского округа провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «ПКФ «Константа», в результате которой неоднократно вносила руководителю компании представления с требованием устранить выявленные нарушения.
А именно, в компании наблюдалась систематическая невыплата заработной платы — в течение 2019 года руководство регулярно задерживало расчет с сотрудниками, накопив долг в размере 1.34 млн рублей перед 28 работниками.
Прокуратуре пришлось прибегнуть к мерам судебного понуждения, чтобы руководитель организации погасил долги по заработной плате в полном объеме. А степень ответственности и меру наказания за нарушение трудовых прав сотрудников определит Трудовая инспекция.