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Posted 25 мая 2019, 09:05

Published 25 мая 2019, 09:05

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омич на 8 лет отправится в тюрьму за защиту чести своей семьи

Омич на 8 лет отправится в тюрьму за защиту чести своей семьи

25 мая 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд города Омска приговорил местного жителя к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима за слишком агрессивную защиту чести своих сожительницы и несовершеннолетнего сына.

В суде установлено, что омич, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на оскорбления знакомого в адрес его возлюбленной и сына накинулся на обидчика и стал избивать его ногами и руками. Позже специалисты насчитают на теле потерпевшего не менее 61 следа от ударов, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

В итоге мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался в больнице.

Как пояснили в пресс-службе суда, вынося решение, судья учел раскаяние обвиняемого, наличие родного малолетнего ребенка и еще пятерых детей его гражданской жены, находящихся у него на иждивении. Сыграли роль слабое здоровье омича и его родственников, а также аморальность поведения убитого, который спровоцировал преступление.

Тем не менее за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть обидчика, омич проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет с последующим ограничением свободы на срок один год.

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