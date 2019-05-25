Омич на 8 лет отправится в тюрьму за защиту чести своей семьи

В суде установлено, что омич, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на оскорбления знакомого в адрес его возлюбленной и сына накинулся на обидчика и стал избивать его ногами и руками. Позже специалисты насчитают на теле потерпевшего не менее 61 следа от ударов, в том числе открытую черепно-мозговую травму.