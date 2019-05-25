Омич на 8 лет отправится в тюрьму за защиту чести своей семьи

Posted 25 мая 2019, 09:05
Published 25 мая 2019, 09:05
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В суде установлено, что омич, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на оскорбления знакомого в адрес его возлюбленной и сына накинулся на обидчика и стал избивать его ногами и руками. Позже специалисты насчитают на теле потерпевшего не менее 61 следа от ударов, в том числе открытую черепно-мозговую травму.
В итоге мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался в больнице.
Как пояснили в пресс-службе суда, вынося решение, судья учел раскаяние обвиняемого, наличие родного малолетнего ребенка и еще пятерых детей его гражданской жены, находящихся у него на иждивении. Сыграли роль слабое здоровье омича и его родственников, а также аморальность поведения убитого, который спровоцировал преступление.
Тем не менее за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть обидчика, омич проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет с последующим ограничением свободы на срок один год.