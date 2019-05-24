В Омске за взятку начальника отдела расследований ДТП отправили в СИЗО на два месяца

Posted 24 мая 2019, 13:28
Published 24 мая 2019, 13:28
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Решение о заключении под стражу было вынесено согласно результатам заключения участвующего прокурора. Согласно версии следствия, в текущем году начальник отдела по расследованию ДТП оценил свое покровительство в 50 тыс рублей, которые и получил от гражданина за выполнение действий в его интересах и вопреки интересам службы.
Факты получения взяток раскрыли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.
В региональном УМВД также сообщили о назначении проведения служебной проверки, по результатам которой начальника отдела полиции уволят из структуры органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.