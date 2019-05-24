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Posted 24 мая 2019, 13:28

Published 24 мая 2019, 13:28

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске за взятку начальника отдела расследований ДТП отправили в СИЗО на два месяца

В Омске за взятку начальника отдела расследований ДТП отправили в СИЗО на два месяца

24 мая 2019, 13:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Решение сегодня вынес Куйбышевский районный суд Омска. В пресс-службе суда пояснили, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для полицейского.

Решение о заключении под стражу было вынесено согласно результатам заключения участвующего прокурора. Согласно версии следствия, в текущем году начальник отдела по расследованию ДТП оценил свое покровительство в 50 тыс рублей, которые и получил от гражданина за выполнение действий в его интересах и вопреки интересам службы.

Факты получения взяток раскрыли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

В региональном УМВД также сообщили о назначении проведения служебной проверки, по результатам которой начальника отдела полиции уволят из структуры органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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