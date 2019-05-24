В Омске за взятку начальника отдела расследований ДТП отправили в СИЗО на два месяца

Решение о заключении под стражу было вынесено согласно результатам заключения участвующего прокурора. Согласно версии следствия, в текущем году начальник отдела по расследованию ДТП оценил свое покровительство в 50 тыс рублей, которые и получил от гражданина за выполнение действий в его интересах и вопреки интересам службы.