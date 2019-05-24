В Омске в течение недели будут перекрывать проспект Губкина

Posted 24 мая 2019, 04:56
Published 24 мая 2019, 04:56
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Прекращение движения связано с ремонтными работами по замене железнодорожного пути на переезде, которые будут производиться в ночное время. В дневные часы транспортное сообщение будет восстанавливаться.
Однако стоит планировать объездные пути заранее, если возникнет необходимость пересечь данный участок дороги ночью. Он будет недоступен для проезда ежедневно с 25 мая до 31 мая включительно с 00:00 часов до 05:30 часов.