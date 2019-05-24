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Posted 24 мая 2019, 04:56

Published 24 мая 2019, 04:56

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске в течение недели будут перекрывать проспект Губкина

В Омске в течение недели будут перекрывать проспект Губкина

24 мая 2019, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об ограничении движения для всех видов транспорта по проспекту Губкина на участке дороги от поворота с улицы Комбинатской и до поворота в обратное направление сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Прекращение движения связано с ремонтными работами по замене железнодорожного пути на переезде, которые будут производиться в ночное время. В дневные часы транспортное сообщение будет восстанавливаться.

Однако стоит планировать объездные пути заранее, если возникнет необходимость пересечь данный участок дороги ночью. Он будет недоступен для проезда ежедневно с 25 мая до 31 мая включительно с 00:00 часов до 05:30 часов.

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