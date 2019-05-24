В Нефтяниках омичка устроила аварию: пострадал семилетний мальчик

Накануне, 23 мая, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — в Советском округе на проспекте Мира около 17:30 столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, предоставленным госавтоинспекторами, 33-летняя омичка, управляя автомобилем марки Mazda, в районе дома № 169 столкнулась с автомобилем марки Subaru, за рулем которого находился 57-летний мужчина. В результате происшествия пострадали виновница ДТП и ее пассажир, семилетний мальчик. Оба обратились за медицинской помощью. В ведомстве отметили, что оба водителя находились за рулем без признаков алкогольного опьянения. Проверка по факту аварии продолжается.