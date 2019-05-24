В Нефтяниках омичка устроила аварию: пострадал семилетний мальчик

Posted 24 мая 2019, 00:33
Published 24 мая 2019, 00:33
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Согласно предварительным данным, предоставленным госавтоинспекторами, 33-летняя омичка, управляя автомобилем марки Mazda, в районе дома № 169 столкнулась с автомобилем марки Subaru, за рулем которого находился 57-летний мужчина.
В результате происшествия пострадали виновница ДТП и ее пассажир, семилетний мальчик. Оба обратились за медицинской помощью.
В ведомстве отметили, что оба водителя находились за рулем без признаков алкогольного опьянения. Проверка по факту аварии продолжается.