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Posted 24 мая 2019, 00:33

Published 24 мая 2019, 00:33

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Нефтяниках омичка устроила аварию: пострадал семилетний мальчик

В Нефтяниках омичка устроила аварию: пострадал семилетний мальчик

24 мая 2019, 00:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 23 мая, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — в Советском округе на проспекте Мира около 17:30 столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, предоставленным госавтоинспекторами, 33-летняя омичка, управляя автомобилем марки Mazda, в районе дома № 169 столкнулась с автомобилем марки Subaru, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали виновница ДТП и ее пассажир, семилетний мальчик. Оба обратились за медицинской помощью.

В ведомстве отметили, что оба водителя находились за рулем без признаков алкогольного опьянения. Проверка по факту аварии продолжается.

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