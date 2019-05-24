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Posted 24 мая 2019, 05:15

Published 24 мая 2019, 05:15

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Молодая омичка из-за жилплощади смертельно ранила своего родственника

Молодая омичка из-за жилплощади смертельно ранила своего родственника

24 мая 2019, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области 22-летнюю местную жительницу приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за нанесение смертельного ранения своему дальнему родственнику, в доме которого она проживала, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

В суде установлено, что в начале февраля 2019 года девушка совершила поступок, лишивший жизни 32-летнего отца троих несовершеннолетних детей, в доме которого она проживала с ноября прошлого года. Конфликт случился на фоне частых ссор, которые возникали из-за недостаточной площади жилого дома, где соседствовали омичка и семья потерпевшего.

В итоге последний конфликт привел к трагическим последствиям. Дальняя родственница схватила нож и нанесла один удар в область груди хозяину дома, тем самым повредив внутренние органы. Несмотря на усилия врачей, омич скончался в реанимации больницы.

В ходе судебного разбирательства девушка признала свою вину в инкриминируемом ей умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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