Молодая омичка из-за жилплощади смертельно ранила своего родственника

В суде установлено, что в начале февраля 2019 года девушка совершила поступок, лишивший жизни 32-летнего отца троих несовершеннолетних детей, в доме которого она проживала с ноября прошлого года. Конфликт случился на фоне частых ссор, которые возникали из-за недостаточной площади жилого дома, где соседствовали омичка и семья потерпевшего.