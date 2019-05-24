Молодая омичка из-за жилплощади смертельно ранила своего родственника

Posted 24 мая 2019, 05:15
Published 24 мая 2019, 05:15
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В суде установлено, что в начале февраля 2019 года девушка совершила поступок, лишивший жизни 32-летнего отца троих несовершеннолетних детей, в доме которого она проживала с ноября прошлого года. Конфликт случился на фоне частых ссор, которые возникали из-за недостаточной площади жилого дома, где соседствовали омичка и семья потерпевшего.
В итоге последний конфликт привел к трагическим последствиям. Дальняя родственница схватила нож и нанесла один удар в область груди хозяину дома, тем самым повредив внутренние органы. Несмотря на усилия врачей, омич скончался в реанимации больницы.
В ходе судебного разбирательства девушка признала свою вину в инкриминируемом ей умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.