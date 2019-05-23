В Омске стартовал ремонт дорог на улицах Енисейская и 70 лет Октября

Posted 23 мая 2019, 06:40
Published 23 мая 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Начальник дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов отметил, что на выполнение фрезерования осадки в виде дождя не влияют. Также он подчеркнул, что полного перекрытия проезжей части не будет, ограничение движения будет осуществляться по полосам.
Работы по ремонту дорог проводит компания ООО «СФ «Континент». Подрядчик обязался уложить двухслойное покрытие на проезжей части, отремонтировать тротуары и заменить бордюрные камни. Весь объем работ должен быть выполнен до 1 июля.