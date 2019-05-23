gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2019, 06:40

Published 23 мая 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске стартовал ремонт дорог на улицах Енисейская и 70 лет Октября

В Омске стартовал ремонт дорог на улицах Енисейская и 70 лет Октября

23 мая 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минувшей ночью в Омске начался ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - рабочие приступили к фрезерованию старого асфальта на улицах Енисейская и 70 лет Октября, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Начальник дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов отметил, что на выполнение фрезерования осадки в виде дождя не влияют. Также он подчеркнул, что полного перекрытия проезжей части не будет, ограничение движения будет осуществляться по полосам.

Работы по ремонту дорог проводит компания ООО «СФ «Континент». Подрядчик обязался уложить двухслойное покрытие на проезжей части, отремонтировать тротуары и заменить бордюрные камни. Весь объем работ должен быть выполнен до 1 июля.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика