В Омске стартовал ремонт дорог на улицах Енисейская и 70 лет Октября

Начальник дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов отметил, что на выполнение фрезерования осадки в виде дождя не влияют. Также он подчеркнул, что полного перекрытия проезжей части не будет, ограничение движения будет осуществляться по полосам.