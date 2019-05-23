В Омске на несколько минут сдвинется расписание пригородных электричек

26 мая изменится расписание электропоезда №6668/6348 Омск – Колония –Татарская. Отправление со станции Омск состоится в 13:24 (на 6 минут раньше), отправление со станции Колония – на 7 минут раньше, в 15:42, прибытие на станцию Татарская в 17:26, что на 7 минут раньше.