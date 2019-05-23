В Омске на несколько минут сдвинется расписание пригородных электричек

Posted 23 мая 2019, 05:42
Published 23 мая 2019, 05:42
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В пресс-службе отметили, что изменения будут незначительными – время отправления и прибытия сдвинется на 1-7 минут.
В частности, с 23 по 31 мая по новому расписанию будут отправляться следующие электрички:
26 мая изменится расписание электропоезда №6668/6348 Омск – Колония –Татарская. Отправление со станции Омск состоится в 13:24 (на 6 минут раньше), отправление со станции Колония – на 7 минут раньше, в 15:42, прибытие на станцию Татарская в 17:26, что на 7 минут раньше.
Также с 27 мая по 1 июня изменится расписание движения электрички №6661 Калачинская – Омск. Отправление со станции Калачинская в 6:06, на 4 минуты раньше, прибытие на станцию Омск на 5 минут позже – в 7:50.