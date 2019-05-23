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Posted 23 мая 2019, 05:42

Published 23 мая 2019, 05:42

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске на несколько минут сдвинется расписание пригородных электричек

В Омске на несколько минут сдвинется расписание пригородных электричек

23 мая 2019, 05:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В период с 23 мая по 1 июня 7 пригородных поездов будут ездить по новому расписанию. Связано это с ремонтом пути на участке озеро Карачинское – Тебисская, пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В пресс-службе отметили, что изменения будут незначительными время отправления и прибытия сдвинется на 1-7 минут.

В частности, с 23 по 31 мая по новому расписанию будут отправляться следующие электрички:

  • №6345/6663 Татарская Колония Омск. Отправление со станции Татарская состоится на 3 минуты позже, в 16:19, со станции Колония электропоезд отправится на 2 минуты позже, в 16:05, на станцию Омск поезд прибудет в 18:22, что на 2 минуты позже;
  • №6674/6344 Омск Колония Татарская. Со станции Омск поезд отправится на 2 минуты позже, в 18:34, отправление со станции Колония в 20:46, что на 1 минуту позже, прибытие на станцию Татарская также на 1 минуту позже в 22:30.

26 мая изменится расписание электропоезда №6668/6348 Омск Колония Татарская. Отправление со станции Омск состоится в 13:24 (на 6 минут раньше), отправление со станции Колония на 7 минут раньше, в 15:42, прибытие на станцию Татарская в 17:26, что на 7 минут раньше.

Также с 27 мая по 1 июня изменится расписание движения электрички №6661 Калачинская Омск. Отправление со станции Калачинская в 6:06, на 4 минуты раньше, прибытие на станцию Омск на 5 минут позже в 7:50.

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