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Posted 22 мая 2019, 23:32

Published 22 мая 2019, 23:32

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Сегодня жители Октябрьского округа на день останутся без холодной воды

Сегодня жители Октябрьского округа на день останутся без холодной воды

22 мая 2019, 23:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 23 мая, в Омске жители Октябрьского округа на целый день останутся без холодной воды. Отключение вызвано ремонтными работами, которые проведут по улице Кордной. Запастись холодной водой придется на срок с 10 утра до 9 часов вечера, сообщает «Омскводоканал».

В частности, под отключение попадают жилые дома, расположенные по адресам:

улица 4-я Кордная, 44, 45, 48, 52, 52а, 54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 62а,

улица 5-я Кордная, 11б, 62б, 62в, 63а, 63б,

улица 1-я Шинная, 46, 59, 61, 62, 67,

улица 3-я Молодежная, 47, 49, 51, 57а, 62, 62/1, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81.

На этот же срок без холодного водоснабжения останутся административные здания, расположенные по адресам:

улица 4-я Кордная, 42, 42/1,

улица 5-я Кордная, 1, 1а, 63в,

улица Будеркина, 1а,

улицца 1-я Шинная, 47, 60, 60а,

улица 3-я Молодежная, 15.

Из-за отключения холодной воды не будут работать детские сады №№ 210 и 361. Также без водоснабжения останутся техникум по улице 5-я Кордная, 17а и больница на 1-й Шинной, 61а.

Подвоз питьевой воды будет организован на улицах 4-я Кордная и 3-я Молодежная.

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