Сегодня жители Октябрьского округа на день останутся без холодной воды

Сегодня, 23 мая, в Омске жители Октябрьского округа на целый день останутся без холодной воды. Отключение вызвано ремонтными работами, которые проведут по улице Кордной. Запастись холодной водой придется на срок с 10 утра до 9 часов вечера, сообщает «Омскводоканал».

В частности, под отключение попадают жилые дома, расположенные по адресам: улица 4-я Кордная, 44, 45, 48, 52, 52а, 54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 62а, улица 5-я Кордная, 11б, 62б, 62в, 63а, 63б, улица 1-я Шинная, 46, 59, 61, 62, 67, улица 3-я Молодежная, 47, 49, 51, 57а, 62, 62/1, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81. На этот же срок без холодного водоснабжения останутся административные здания, расположенные по адресам: улица 4-я Кордная, 42, 42/1, улица 5-я Кордная, 1, 1а, 63в, улица Будеркина, 1а, улицца 1-я Шинная, 47, 60, 60а, улица 3-я Молодежная, 15. Из-за отключения холодной воды не будут работать детские сады №№ 210 и 361. Также без водоснабжения останутся техникум по улице 5-я Кордная, 17а и больница на 1-й Шинной, 61а. Подвоз питьевой воды будет организован на улицах 4-я Кордная и 3-я Молодежная.