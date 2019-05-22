Омичей ожидает потепление до +25 градусов, гроза и град

В пятницу, 24 мая, произойдет повышение температуры воздуха — ночью термометр покажет +6...+11 градусов. Скорость южного ветра достигнет 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь и гроза. По югу Омской области без осадков. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, местами чуть прохладнее - +12...+17 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 11-16 м/с с порывами до 18-23 м/с. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза и возможен град.