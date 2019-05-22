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Posted 21 мая 2019, 23:34

Published 21 мая 2019, 23:34

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Омичей ожидает потепление до +25 градусов, гроза и град

Омичей ожидает потепление до +25 градусов, гроза и град

21 мая 2019, 23:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ближайшие три дня погода в Омской области начнет меняться — в регионе потеплеет, но осадки пока не прекратятся. Омичей ожидают дожди, гроза и, возможно, даже град, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Сегодня, 22 мая, днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15 м/с. Пройдет небольшой, а местами умеренный дождь.

В четверг, 23 мая, ночью температура воздуха упадет до -1...+4 градусов, днем потеплеет до +12...+17 градусов. Скорость западного ветра ночью составит 3-8 м/с, днем достигнет 7-12 м/с. Местами прогнозируется небольшой дождь. В утренние и ночные часы на отдельные районы Омской области опустится туман.

В пятницу, 24 мая, произойдет повышение температуры воздуха — ночью термометр покажет +6...+11 градусов. Скорость южного ветра достигнет 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь и гроза. По югу Омской области без осадков. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, местами чуть прохладнее - +12...+17 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 11-16 м/с с порывами до 18-23 м/с. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза и возможен град.

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