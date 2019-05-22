Евсеенко рад обиде омичей из-за маргиналов: «В городе остались очаги жизни»

Posted 22 мая 2019, 07:08
Published 22 мая 2019, 07:08
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
«Конечно, не ожидал, что поднимется такая волна. Я в принципе этому рад. Значит, в городе еще остались очаги жизни. Если люди начали думать, это может привести к позитивным изменениям. Извиняться и каяться я точно не собираюсь. Людей, которые не подходят под это понятие, я оскорбить не мог», - цитирует слова заслуженного экономиста РФ, кандидата экономических наук и заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» Омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергея Евсеенко издание.
При этом экономист пояснил, что к маргиналам относит людей, плывущих по течению и занимающихся бессмысленной работой наподобие написания пустых стратегий по развитию города, брошенного властью.
Стоит отметить, что, давая комментарий изданию, Евсеенко сослался на классическое понимание термина «маргинал», обозначающего человека, выпавшего из своей социальной группы и оставшегося в пограничном состоянии, этаких безвольных интеллигентов, имитирующих деятельность.
Однако в первом своем интервью, вызвавшем волну обсуждений, экономист употребил термин в другом контексте, скорее относя омичей к люмпенам, населению, исключенному из гражданского общества, забытого властью, к опустившимся слоям, оборванцам.
Напомним, Евсеенко согласился с президентом России Владимиром Путиным, объяснившим отток молодежи из Омска сугубо экономическими причинами — в отсутствие высокооплачиваемой работы амбициозная молодежь бежит из города. От себя экономист добавил, что в городе остаются маргиналы, которых интересуют лишь средства (алкоголь и препараты), меняющие реальность на сюрреализм.
К слову, омичей уже «награждали» нелестным званием маргиналов. Так, министр культуры РФ Владимир Мединский причислил к промежуточному слою общества поклонников культовой омской рок-группы «Гражданская оборона».
Нелестной критики жители Омской области удостоились и от известного ведущего Сергея Доренко, наградившего омичей такими эпитетами как «тухлые провинциалы», «гунны», «варвары» и «дикари».