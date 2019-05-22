Евсеенко рад обиде омичей из-за маргиналов: «В городе остались очаги жизни»

«Конечно, не ожидал, что поднимется такая волна. Я в принципе этому рад. Значит, в городе еще остались очаги жизни. Если люди начали думать, это может привести к позитивным изменениям. Извиняться и каяться я точно не собираюсь. Людей, которые не подходят под это понятие, я оскорбить не мог», - цитирует слова заслуженного экономиста РФ, кандидата экономических наук и заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» Омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергея Евсеенко издание.