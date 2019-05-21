В Омской области двое парней украли у школьников велосипеды, чтобы поехать в Москву

Подозреваемыми в краже оказались 20-летние парни без определенного места жительства. Они рассказали, что ехали из Новосибирска в Москву на концерт к своему приятелю, начинающему рэп-исполнителю. До Называевска они добрались на электричке, однако решили не дожидаться следующего поезда и продолжить путь на велосипедах, которые заметили у школы. Они рассчитывали, что так быстрее доберутся до места назначения.