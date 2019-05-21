В Омской области двое парней украли у школьников велосипеды, чтобы поехать в Москву

Posted 21 мая 2019, 05:02
Published 21 мая 2019, 05:02
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В ведомстве рассказали, что украденные велосипеды школьники оставили на территории учебного заведения без присмотра. Полицейские, отсмотрев записи с камер наружного видеонаблюдения, заметили двоих мужчин-велосипедистов, которые могли быть причастными к краже.
Позже участковый уполномоченный на служебном автомобиле ехал из села Налимова в город Называевск и увидел двоих горожан, которые ехали на велосипедах ему навстречу. Полицейский остановил их и после недолгого разговора выяснил, что транспорт им не принадлежит.
Подозреваемыми в краже оказались 20-летние парни без определенного места жительства. Они рассказали, что ехали из Новосибирска в Москву на концерт к своему приятелю, начинающему рэп-исполнителю. До Называевска они добрались на электричке, однако решили не дожидаться следующего поезда и продолжить путь на велосипедах, которые заметили у школы. Они рассчитывали, что так быстрее доберутся до места назначения.
В пресс-службе УВМД России по Омской области сообщили, что на молодых людей возбудили уголовное дело, а украденные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам.