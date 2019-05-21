В Омске стартует волна ЕГЭ

Posted 21 мая 2019, 05:41
Published 21 мая 2019, 05:41
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В мэрии отмечают, что количество экзаменующихся в этом году увеличилось более чем на три тысячи человек. В общей сложности пройдут итоговые испытания более 16 300 учащихся, из которых 11 300 будут сдавать ГИА, а оставшиеся 5 тысяч школьников — ЕГЭ.
Первый экзамен, 24 мая, пройдет для девятиклассников. Они будут сдавать иностранный язык на выбор. Следующее испытание ждет выпускников 11 классов — 27 мая они сдают географию и литературу.
Волна ЕГЭ для выпускников школ закончится 14 июня, в день сдачи истории, физики, химии и географии. Резервным днем для сдачи экзаменов определено 1 июля.
В общей сложности в Омске организуют 44 пункта сдачи ГИА-11, одиннадцать из которых — на дому у школьников, нуждающихся в особых условиях приема экзаменов, и более 100 мест для сдачи ГИА-9, 31 из которых опять же на дому у учеников с особенностями здоровья.