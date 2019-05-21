В Омске стартует волна ЕГЭ

В общей сложности в Омске организуют 44 пункта сдачи ГИА-11, одиннадцать из которых — на дому у школьников, нуждающихся в особых условиях приема экзаменов, и более 100 мест для сдачи ГИА-9, 31 из которых опять же на дому у учеников с особенностями здоровья.