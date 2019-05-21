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Posted 21 мая 2019, 05:41

Published 21 мая 2019, 05:41

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске стартует волна ЕГЭ

В Омске стартует волна ЕГЭ

21 мая 2019, 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске уже через три дня, 24 мая, стартует волна итоговых школьных экзаменов - выпускники девятых и одиннадцатых классов приступят к сдаче ГИА и ЕГЭ, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

В мэрии отмечают, что количество экзаменующихся в этом году увеличилось более чем на три тысячи человек. В общей сложности пройдут итоговые испытания более 16 300 учащихся, из которых 11 300 будут сдавать ГИА, а оставшиеся 5 тысяч школьников — ЕГЭ.

Первый экзамен, 24 мая, пройдет для девятиклассников. Они будут сдавать иностранный язык на выбор. Следующее испытание ждет выпускников 11 классов — 27 мая они сдают географию и литературу.

Волна ЕГЭ для выпускников школ закончится 14 июня, в день сдачи истории, физики, химии и географии. Резервным днем для сдачи экзаменов определено 1 июля.

В общей сложности в Омске организуют 44 пункта сдачи ГИА-11, одиннадцать из которых — на дому у школьников, нуждающихся в особых условиях приема экзаменов, и более 100 мест для сдачи ГИА-9, 31 из которых опять же на дому у учеников с особенностями здоровья.

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