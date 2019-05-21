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Posted 21 мая 2019, 04:32

Published 21 мая 2019, 04:32

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске 12 психически нездоровых горожан владеют огнестрельным оружием

В Омске 12 психически нездоровых горожан владеют огнестрельным оружием

21 мая 2019, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В судах города Омска рассматриваются 12 исков в отношении местных жителей, страдающих психическими расстройствами. Прокуратура требует лишить данных граждан права владения огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время специалисты прокуратуры выясняют, каким образом омичи, состоящие на учете в медицинских учреждениях по факту наличия психических расстройств, смогли получить заключения об отсутствии у них противопоказаний к владению оружием. При наличии оснований планируется принять меры к проведению проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Отмечено, что сверки данных о владельцах оружия с информацией из медицинских учреждений проводились в отношении более 60 тыс жителей города Омска. В настоящее время аналогичные сверки проводятся прокурорами в муниципальных районах области.

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