В Омске 12 психически нездоровых горожан владеют огнестрельным оружием

В настоящее время специалисты прокуратуры выясняют, каким образом омичи, состоящие на учете в медицинских учреждениях по факту наличия психических расстройств, смогли получить заключения об отсутствии у них противопоказаний к владению оружием. При наличии оснований планируется принять меры к проведению проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства.