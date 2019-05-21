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Posted 21 мая 2019, 06:32

Published 21 мая 2019, 06:32

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Правительство РФ одобрило введение квотирования выбросов в Омске

Правительство РФ одобрило введение квотирования выбросов в Омске

21 мая 2019, 06:32
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Информация об этом появилась на официальном портале российского правительства.

В списке городов, где планируется проведение эксперимента, значится в том числе и город Омск. Законопроект предлагает учитывать не предельно допустимые концентрации выбросов, а объемы загрязнений в тоннах.

«Суть квотирования выбросов заключается в проведении сводных расчетов рассеивания, учитывающих выбросы от стационарных источников промышленных предприятий и от автомобильного транспорта. Результатом сводных расчетов будут показатели качества атмосферного воздуха по всем выбрасываемым загрязняющим веществам. Дальнейшее действие - на основании этих расчетов установить квоты. То есть ограничения на величину выбросов каждого конкретного вещества. Размер квоты будет определяться вкладом каждого предприятия в интегральный показатель загрязнения воздуха», - пояснили Городу55 в региональном Минприроды.

По словам омского эколога Сергея Костарева, участие города в эксперименте по квотированию приведет к ужесточению требований по выбросам для промышленных предприятий. По его мнению, важно, чтобы при сводных расчетах загрязнения учитывались выбросы от автотранспорта.

«Расчеты, которые проводились раньше, они делались исходя из локальных источников и не учитывали общий высокий фон загрязнения. Если сейчас будут проводиться расчеты, то лимиты, которые будут устанавливаться предприятиям, существенно ужесточатся. И предприятия будут вынуждены снизить выбросы еще больше. Для города это в целом хорошо. Поскольку на основе расчетов должна измениться и система мониторинга. Посты должны быть поставлены там, где ситуация будет контролироваться по результатам расчетов, а не там, где они сейчас стоят. Единственное пожелание, чтобы в расчетах учитывали влияние автотранспорта», - сказал эколог.

Добавим, законопроект о квотировании выбросов в атмосферу находится на особом контроле администрации президента. В ближайшее время его рассмотрят на заседании правительства РФ. Принятие документа планируется Госдумой РФ до 1 июля 2019 года. А сам эксперимент будет запущен с 1 января 2020 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Предполагается, что эксперимент пройдет в 12 городах РФ.

Напомним, задача снижения выбросов в промышленных городах субъектов федерации была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в новом майском указе. Согласно документу, к 2024 году объемы загрязнения должны быть снижены на 20%.

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