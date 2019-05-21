Правительство РФ одобрило введение квотирования выбросов в Омске

«Расчеты, которые проводились раньше, они делались исходя из локальных источников и не учитывали общий высокий фон загрязнения. Если сейчас будут проводиться расчеты, то лимиты, которые будут устанавливаться предприятиям, существенно ужесточатся. И предприятия будут вынуждены снизить выбросы еще больше. Для города это в целом хорошо. Поскольку на основе расчетов должна измениться и система мониторинга. Посты должны быть поставлены там, где ситуация будет контролироваться по результатам расчетов, а не там, где они сейчас стоят. Единственное пожелание, чтобы в расчетах учитывали влияние автотранспорта», - сказал эколог.