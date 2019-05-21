Омское сельхозпредприятие «Колос» задолжало своим работникам 2.5 млн рублей

Posted 21 мая 2019, 03:10
Published 21 мая 2019, 03:10
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
По данным проверки, проведенной ведомством, без заработной платы остались 295 работников «Колоса». Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия, а также привлекла его к административной ответственности.
На должностное лицо наложен штраф в размере 15 тыс рублей за невыплату заработной платы в определенные законом сроки.
В настоящее время предприятие рассчиталось со своими сотрудниками, полностью погасив задолженность.