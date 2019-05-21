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Posted 21 мая 2019, 03:10

Published 21 мая 2019, 03:10

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Омское сельхозпредприятие «Колос» задолжало своим работникам 2.5 млн рублей

Омское сельхозпредприятие «Колос» задолжало своим работникам 2.5 млн рублей

21 мая 2019, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Колос» задолжало своим работникам более 2.5 млн рублей заработной платы за февраль и март 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По данным проверки, проведенной ведомством, без заработной платы остались 295 работников «Колоса». Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия, а также привлекла его к административной ответственности.

На должностное лицо наложен штраф в размере 15 тыс рублей за невыплату заработной платы в определенные законом сроки.

В настоящее время предприятие рассчиталось со своими сотрудниками, полностью погасив задолженность.

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