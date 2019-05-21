Омский маршрутчик изобрел новый способ перевозок за наличные

Posted 21 мая 2019, 05:16
Published 21 мая 2019, 05:16
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Омичи рассказали о странной схеме оплаты в маршрутке № 322 (МСЧ-9 — ул. Заозерная): безналичный расчет там не действует, пассажиров просят заплатить 25 рублей наличными, а на руки выдают бланк с надписью «договор субфрахтования на перевозку пассажиров и багажа по заказу».
Город55 решил выяснить, что это значит. Указанный маршрут принадлежит частному перевозчику Евгению Краморову. Он заявил, что такая схема — его собственное ноу-хау.
«Мы не являемся общественным транспортом, соответственно, проездные билеты и льготы не действуют. У нас заказные перевозки: пассажир самостоятельно заключает договор субфрахтования. Текст доступен в салоне, люди могут с ним ознакомиться и взять в пользование одно посадочное место по пути следования за 25 рублей», — объяснил предприниматель.
По его мнению, пассажиры, расплачиваясь с водителем, соглашаются с предложенными условиями и подтверждают заключение договора. На вопрос, чем такие перевозки отличаются от общественного транспорта (учитывая, что пассажиры садятся в маршрутку с привычным номером и вряд ли вникают в детали), Краморов заявил, что на его машинах висит табличка «Заказной», внутри размещен текст договора и у людей есть выбор, ехать или нет таким способом.
Предприниматель утверждает, что такой способ регулируется не федеральным законом о транспорте, а Гражданско-правовым кодексом, по которому граждане могут заключать любые договоры, не предусмотренные законом, но ему не противоречащие.
«Да, это юридические тонкости, но они позволяют нам оказывать услуги, востребованные пассажирами. Мы же не навязываем услуги», — говорит Краморов.
Он считает, что таким образом предоставляет пассажирам выбор и борется с монополизированием рынка.
«Город пытается монополизировать рынок пассажирских перевозок. Это ведет к несдерживаемому росту стоимости проезда. Тарифы будет устанавливать власть, а не перевозчики исходя из экономической обоснованности. Город сейчас предлагает ездить автобусами — это дорого и долго. А мы предлагаем старую забытую форму экспресс — быстро и дешево. И у пассажира появляется выбор», — считает он.
При этом предприниматель отмечает, что все остальные требования к пассажирским перевозкам он соблюдает: пассажиры застрахованы, водители регулярно проходят медобследования и техосмотры транспорта.
Однако городские власти смотрят на ситуацию иначе. В пресс-службе департамента транспорта Городу55 заявили, что уже подали исковое заявление против Краморова в арбитражный суд. В дептрансе считают, что речь идет об обычных регулярных перевозках, которые маскируются под заказные: ездит перевозчик все-таки с указанием номера маршрута, соответственно, должен работать на общих правилах и получить от администрации маршрутную карту. Придуманную им схему расценивают как нелегальную. Точку в этом споре должен поставить суд.
Город55 будет следить за развитием событий.