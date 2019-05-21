Омский маршрутчик изобрел новый способ перевозок за наличные

По его мнению, пассажиры, расплачиваясь с водителем, соглашаются с предложенными условиями и подтверждают заключение договора. На вопрос, чем такие перевозки отличаются от общественного транспорта (учитывая, что пассажиры садятся в маршрутку с привычным номером и вряд ли вникают в детали), Краморов заявил, что на его машинах висит табличка «Заказной», внутри размещен текст договора и у людей есть выбор, ехать или нет таким способом.