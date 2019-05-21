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Posted 21 мая 2019, 02:36

Published 21 мая 2019, 02:36

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Омич ударил ножом новую знакомую, решившую приготовить ему ужин

Омич ударил ножом новую знакомую, решившую приготовить ему ужин

21 мая 2019, 02:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пятницу, 17 мая, в Омске свидание 45-летней жительницы Октябрьского округа закончилось весьма печальными событиями — новый знакомый внезапно схватил нож и ударил женщину в шею, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Сообщение о ножевом ранении в доме по улице 8-я Линия экипаж вневедомственной охраны получил в 18:30. На момент прибытия силовиков потерпевшей женщине уже оказывалась медицинская помощь врачами бригады скорой помощи.

Омичка рассказала, что, познакомившись с мужчиной, пригласила его в гости. После совместного застолья женщина решила приготовить ужин, однако пьяный гость неожиданно выхватил из ее рук нож и ударил им в область шеи. Мужчина забрал сотовый телефон и ушел.

Росгвардейцы получили описание подозреваемого и отправились на его поиски. Омича нашли на соседней улице. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но потерпевшая опознала его.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые произвели досмотр подозреваемого в присутствии понятых. У мужчины нашли похищенный у омички телефон. Саму женщину госпитализировали в больницу.

Как выяснилось, 38-летний фигурант уже был ранее судим за убийство, кражу и грабеж. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

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