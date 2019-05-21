Омич ударил ножом новую знакомую, решившую приготовить ему ужин

Омичка рассказала, что, познакомившись с мужчиной, пригласила его в гости. После совместного застолья женщина решила приготовить ужин, однако пьяный гость неожиданно выхватил из ее рук нож и ударил им в область шеи. Мужчина забрал сотовый телефон и ушел.