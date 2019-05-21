Начался ремонт дороги от Красноярского тракта до поселка Омский

На встрече местным жителям рассказали о плане работ на ближайшие несколько месяцев, которые будут выполняться за счет налоговых поступлений от китайской компании. В частности, ремонт участка дороги от Красноярского тракта до поселка Омский, который завершат до конца строительного сезона.