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Posted 21 мая 2019, 00:23

Published 21 мая 2019, 00:23

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Начался ремонт дороги от Красноярского тракта до поселка Омский

Начался ремонт дороги от Красноярского тракта до поселка Омский

21 мая 2019, 00:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На этой неделе начался аварийно-восстановительный ремонт участка дороги от Красноярского тракта до поселка Омский протяженностью 5.5 километра, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКК Омской области.

До конца этой недели на данном отрезке закончатся работы с использованием щебня разных фракций и асфальтобетонной смеси. Затем за счет средств «Газпромнефти» приступят к холодному ресайклингу и устройству асфальтового полотна в соответствии с нормативными требованиями.

В прошлую пятницу, 17 мая, в поселке Омский прошла встреча рабочей группы, контролирующей исполнение плана по решению проблемных вопросов поселения, с участием представителя регионального Минстроя Артема Сазонова, директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова, первого замглавы Омского района Александра Плукчи и представителей инвестора.

На встрече местным жителям рассказали о плане работ на ближайшие несколько месяцев, которые будут выполняться за счет налоговых поступлений от китайской компании. В частности, ремонт участка дороги от Красноярского тракта до поселка Омский, который завершат до конца строительного сезона.

Оставшийся путь до поселка берет на себя региональный Минстрой, а внутрипоселковые дороги — администрация Омского района. Накануне, 20 мая, заместитель председателя Правительства Омской области, министр строительства и ЖКХ Антон Заев на встрече с жителями поселка Омский сообщил о выделении субсидий в размере 15 млн рублей на ремонт пяти дорог в районе — улиц Садовая, Больничная, Механизаторская, Новая и Центральная.

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