Начался ремонт дороги от Красноярского тракта до поселка Омский

Posted 21 мая 2019, 00:23
Published 21 мая 2019, 00:23
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
До конца этой недели на данном отрезке закончатся работы с использованием щебня разных фракций и асфальтобетонной смеси. Затем за счет средств «Газпромнефти» приступят к холодному ресайклингу и устройству асфальтового полотна в соответствии с нормативными требованиями.
В прошлую пятницу, 17 мая, в поселке Омский прошла встреча рабочей группы, контролирующей исполнение плана по решению проблемных вопросов поселения, с участием представителя регионального Минстроя Артема Сазонова, директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова, первого замглавы Омского района Александра Плукчи и представителей инвестора.
На встрече местным жителям рассказали о плане работ на ближайшие несколько месяцев, которые будут выполняться за счет налоговых поступлений от китайской компании. В частности, ремонт участка дороги от Красноярского тракта до поселка Омский, который завершат до конца строительного сезона.
Оставшийся путь до поселка берет на себя региональный Минстрой, а внутрипоселковые дороги — администрация Омского района. Накануне, 20 мая, заместитель председателя Правительства Омской области, министр строительства и ЖКХ Антон Заев на встрече с жителями поселка Омский сообщил о выделении субсидий в размере 15 млн рублей на ремонт пяти дорог в районе — улиц Садовая, Больничная, Механизаторская, Новая и Центральная.