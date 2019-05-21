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Posted 21 мая 2019, 03:35

Published 21 мая 2019, 03:35

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Мать двоих детей отправили в СИЗО за работу наркозакладчицей

Мать двоих детей отправили в СИЗО за работу наркозакладчицей

21 мая 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мать двоих несовершеннолетних детей, 31-летнюю жительницу поселка Большеречье, заключили под стражу по решению местного суда. Ходатайствовали о мере пресечения следственные органы, обвиняющие женщину в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, 15 мая 2019 года омичка попросила своего знакомого отвезти ее на автомобиле в р.п. Саргатское, где она купила 148 грамм героина. Однако по пути домой машину остановили сотрудники полиции. Они осмотрели автомобиль и под сиденьем нашли сверток с наркотиком.

Затем оперативники провели обыск в доме фигурантки, где обнаружили используемые для расфасовки наркотиков предметы. В настоящее время омичку отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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