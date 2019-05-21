Мать двоих детей отправили в СИЗО за работу наркозакладчицей

Согласно версии следствия, 15 мая 2019 года омичка попросила своего знакомого отвезти ее на автомобиле в р.п. Саргатское, где она купила 148 грамм героина. Однако по пути домой машину остановили сотрудники полиции. Они осмотрели автомобиль и под сиденьем нашли сверток с наркотиком.