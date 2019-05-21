Главбух омского поселения получила условный срок за подделку документов

Posted 21 мая 2019, 04:05
Published 21 мая 2019, 04:05
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В суде доказано, что в 2016 году главбух подделала документы о своих доходах, занизив размер собственного достатка. Данные справки женщина предоставила в один из вузов Омска, где обучалась ее дочь, для дальнейшего получения социальной стипендии.
В результате мошенничества матери дочь подсудимой незаконно получила более 68.5 тыс рублей. В ходе предварительного следствия омичка полностью признала свою вину и возместила нанесенный бюджету РФ ущерб.