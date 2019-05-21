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Posted 21 мая 2019, 04:05

Published 21 мая 2019, 04:05

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Главбух омского поселения получила условный срок за подделку документов

Главбух омского поселения получила условный срок за подделку документов

21 мая 2019, 04:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Знаменский районный суд Омской области приговорил главного бухгалтера администрации Качуковского сельского поселения к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев за мошенничество при получении выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В суде доказано, что в 2016 году главбух подделала документы о своих доходах, занизив размер собственного достатка. Данные справки женщина предоставила в один из вузов Омска, где обучалась ее дочь, для дальнейшего получения социальной стипендии.

В результате мошенничества матери дочь подсудимой незаконно получила более 68.5 тыс рублей. В ходе предварительного следствия омичка полностью признала свою вину и возместила нанесенный бюджету РФ ущерб.

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