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Posted 20 мая 2019, 01:47

Published 20 мая 2019, 01:47

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В центре Омска столкнулись Mazda и Toyota: пострадали девушка и ребенок

В центре Омска столкнулись Mazda и Toyota: пострадали девушка и ребенок

20 мая 2019, 01:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 19 мая, около 10:40 в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на пересечении улиц Звездова и 30 лет ВЛКСМ столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 19-летняя девушка и девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина, водитель автомобиля марки Mazda-3, ехавшая по улице 30 лет ВЛКСМ в направлении улицы Пранова, на перекрестке допустила столкновение с автомобилем марки Toyota Mark-2, пересекавшем проезд по улице Звездова в направлении Маршала Жукова.

В результате аварии пострадали двое пассажиров Toyota: 19-летняя девушка и девятилетний мальчик. Оба были госпитализированы в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Проверка по факту ДТП продолжается. В ходе нее установят причины и обстоятельства происшествия.

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