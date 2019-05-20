В центре Омска столкнулись Mazda и Toyota: пострадали девушка и ребенок

Posted 20 мая 2019, 01:47
Published 20 мая 2019, 01:47
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина, водитель автомобиля марки Mazda-3, ехавшая по улице 30 лет ВЛКСМ в направлении улицы Пранова, на перекрестке допустила столкновение с автомобилем марки Toyota Mark-2, пересекавшем проезд по улице Звездова в направлении Маршала Жукова.
В результате аварии пострадали двое пассажиров Toyota: 19-летняя девушка и девятилетний мальчик. Оба были госпитализированы в больницу бригадой скорой медицинской помощи.
Проверка по факту ДТП продолжается. В ходе нее установят причины и обстоятельства происшествия.