В центре Омска столкнулись Mazda и Toyota: пострадали девушка и ребенок

Накануне, 19 мая, около 10:40 в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на пересечении улиц Звездова и 30 лет ВЛКСМ столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 19-летняя девушка и девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина, водитель автомобиля марки Mazda-3, ехавшая по улице 30 лет ВЛКСМ в направлении улицы Пранова, на перекрестке допустила столкновение с автомобилем марки Toyota Mark-2, пересекавшем проезд по улице Звездова в направлении Маршала Жукова. В результате аварии пострадали двое пассажиров Toyota: 19-летняя девушка и девятилетний мальчик. Оба были госпитализированы в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Проверка по факту ДТП продолжается. В ходе нее установят причины и обстоятельства происшествия.