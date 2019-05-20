В Минприроде РФ разработали порядок легализации свалок

Posted 20 мая 2019, 13:07
Published 20 мая 2019, 13:07
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
На данный момент Миприроды РФ разработало нормативный акт по легализации свалок и он находится на согласовании в Минюсте.
По словам Матненко, документ определяет порядок легализации свалок до 2024 года, позволяющий не только транспортировать ТКО до конечных точек вывоза, но и захоранивать отходы.
«Этот порядок появится или на этой неделе, или на следующей. У нас в территориальной схеме обращения с отходами нет других мест, и регоператор сегодня возит отходы как раз на эти самые свалки. Только не в режиме захоронения, а в режиме накопления. У нас тариф сформирован так, что регоператор везет отходы по территориальной схеме и по факту в ближайшие места. Поэтому расходная часть тарифа не изменится в связи с изданием порядка о легализации существующих свалок», - сказал чиновник.
Напомним, в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее регоператору включать в расходы вывоз отходов, в том числе и на временные объекты. Для регионов вступление в силу этого постановления может стать основанием для пересмотра тарифов на ТКО. Но не для Омской области. Кировская и Ленинская свалки и до этого были включены в территориальную схему, и стоимость транспортировки туда уже учитывается в тарифе.