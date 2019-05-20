В Минприроде РФ разработали порядок легализации свалок

«Этот порядок появится или на этой неделе, или на следующей. У нас в территориальной схеме обращения с отходами нет других мест, и регоператор сегодня возит отходы как раз на эти самые свалки. Только не в режиме захоронения, а в режиме накопления. У нас тариф сформирован так, что регоператор везет отходы по территориальной схеме и по факту в ближайшие места. Поэтому расходная часть тарифа не изменится в связи с изданием порядка о легализации существующих свалок», - сказал чиновник.