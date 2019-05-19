В центре Омска в аварии с двумя легковушками пострадала 11-летняя девочка

Posted 19 мая 2019, 03:05
Published 19 мая 2019, 03:05
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В ведомство об аварии с пострадавшими сообщили накануне вечером, около 19:20. Полицейские, прибыв на место ДТП, предварительно установили, что 34-летняя женщина-водитель Toyota Corona двигалась по улице Думская в направлении к проспекту Карла Маркса.
На перекрестке с улицей Пушкина легковушка столкнулась с автомобилем Subaru Legacy, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Он двигался в направлении улицы Лермонтова.
В результате ДТП в медучреждение с травмами госпитализировали пассажира Toyota Corona - 11-летнюю девочку. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все причины и обстоятельства столкновения.