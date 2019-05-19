В центре Омска в аварии с двумя легковушками пострадала 11-летняя девочка

В ведомство об аварии с пострадавшими сообщили накануне вечером, около 19:20. Полицейские, прибыв на место ДТП, предварительно установили, что 34-летняя женщина-водитель Toyota Corona двигалась по улице Думская в направлении к проспекту Карла Маркса.