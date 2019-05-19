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Posted 19 мая 2019, 10:09

Published 19 мая 2019, 10:09

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

«Остаются лишь маргиналы»: эксперт объяснил, почему молодежь массово покидает Омск

«Остаются лишь маргиналы»: эксперт объяснил, почему молодежь массово покидает Омск

19 мая 2019, 10:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В своем интервью сайту «ВОмске» экономист Сергей Евсеенко рассказал, почему горожане покидают Омск и кто и почему остается в родном городе.

Заслуженный экономист РФ, завкафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» Омского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Евсеенко согласился с высказыванием президента Владимира Путина о причинах оттока населения из Омска. Ранее глава государства отметил, что причины, которые заставляют омичей уезжать из региона, сугубо экономические.

«Работают объективные экономические законы. Во-первых, занятости нет, амбициозному молодняку здесь делать нечего и здоровому — тоже. Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм. Все остальные, у кого есть амбиции и силы, уезжают. Из деревни — потому что трудоемкость снизилась, там такого количества людей и не нужно, благоустройство за годы советской власти так и не пришло. А из города — потому что платить перестали и появилось огромное количество лишних людей», — объяснил Евсеенко в интервью порталу.

Кроме этого, специалист назвал не менее важными проблемами экологию и неустроенность города. Омичи, по его мнению, стремятся стать москвичами, потому что в родном городе люди являются чужими. Решить проблему он предложил созданием новых, интересных и высокооплачиваемых рабочих мест и преображением города.

На вопрос о том, почему сам Евсеенко до сих пор не покинул Омск, он ответил, что в городе его держит лишь контракт с вузом. Его дети уже уехали из города.

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