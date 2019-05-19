«Остаются лишь маргиналы»: эксперт объяснил, почему молодежь массово покидает Омск

«Работают объективные экономические законы. Во-первых, занятости нет, амбициозному молодняку здесь делать нечего и здоровому — тоже. Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм. Все остальные, у кого есть амбиции и силы, уезжают. Из деревни — потому что трудоемкость снизилась, там такого количества людей и не нужно, благоустройство за годы советской власти так и не пришло. А из города — потому что платить перестали и появилось огромное количество лишних людей», — объяснил Евсеенко в интервью порталу.