Ночью на трассе под Омском под колесами ВАЗа скончался 42-летний пешеход

Posted 19 мая 2019, 06:22
Published 19 мая 2019, 06:22
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району сегодня ночью, около 3:15 часов. Авария случилась в районе 214 километра, куда и выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Предварительно удалось установить, что 50-летний мужчина, водитель автомобиля «ВАЗ-2110», направлялся в поселок Муромцево, когда сбил пешехода. Попавший под колеса авто мужчина шел по проезжей части.
Пострадавший 42-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. В омской Госавтоинспекции пояснили, что на данный момент выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.