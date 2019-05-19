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Posted 19 мая 2019, 06:22

Published 19 мая 2019, 06:22

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Ночью на трассе под Омском под колесами ВАЗа скончался 42-летний пешеход

Ночью на трассе под Омском под колесами ВАЗа скончался 42-летний пешеход

19 мая 2019, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ночь на воскресенье, 19 мая, на трассе «Омск — Муромцево» водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, который двигался по проезжай части.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району сегодня ночью, около 3:15 часов. Авария случилась в районе 214 километра, куда и выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Предварительно удалось установить, что 50-летний мужчина, водитель автомобиля «ВАЗ-2110», направлялся в поселок Муромцево, когда сбил пешехода. Попавший под колеса авто мужчина шел по проезжей части.

Пострадавший 42-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. В омской Госавтоинспекции пояснили, что на данный момент выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

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