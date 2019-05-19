Дождливая и ветреная погода в Омске продержится до среды

Posted 19 мая 2019, 06:06
Published 19 мая 2019, 06:06
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В понедельник, 20 мая, в Омской области ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +17 градусов днем. Также сохранится порывистый ветер в юго-западном, западном направлении со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут скорости 20 м/с.
Во вторник, 21 мая, местами также пройдет небольшой дождь, ночью температура воздуха опустится до 0, днем же поднимется до +15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с.
В среду, 22 мая, погода существенно не изменится. Местами также пройдет небольшой дождь, сохранится западный, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью температура опустится до -1, а днем термометр покажет не более +15 градусов.
В ГУ МЧС России по Омской области также предупредили о ненастной погоде до середины рабочей недели.