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Posted 19 мая 2019, 06:06

Published 19 мая 2019, 06:06

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Дождливая и ветреная погода в Омске продержится до среды

Дождливая и ветреная погода в Омске продержится до среды

19 мая 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области до среды сохранится дождливая погода, а температура воздуха не поднимется выше +17 градусов.

В понедельник, 20 мая, в Омской области ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +17 градусов днем. Также сохранится порывистый ветер в юго-западном, западном направлении со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут скорости 20 м/с.

Во вторник, 21 мая, местами также пройдет небольшой дождь, ночью температура воздуха опустится до 0, днем же поднимется до +15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с.

В среду, 22 мая, погода существенно не изменится. Местами также пройдет небольшой дождь, сохранится западный, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью температура опустится до -1, а днем термометр покажет не более +15 градусов.

В ГУ МЧС России по Омской области также предупредили о ненастной погоде до середины рабочей недели.

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