Силовики поймали омича, похитившего трехметровую трубу со стройки

Posted 18 мая 2019, 07:34
Published 18 мая 2019, 07:34
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сообщение о противоправных действиях поступило от председателя дачного кооператива, заметившего неизвестного молодого человека. Омич не послушал мужчину, попросившего вернуть трубу на место ведения строительных работ по монтажу ограждений и столбов для освещения.
Злоумышленник перекинул трубу через ограждение, сам перепрыгнул через забор и скрылся.
По полученному описанию силовикам удалось разыскать подозреваемого в краже около одного из жилых домов по улице Романенко. Молодой человек объяснил, что намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.