gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2019, 07:34

Published 18 мая 2019, 07:34

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Силовики поймали омича, похитившего трехметровую трубу со стройки

Силовики поймали омича, похитившего трехметровую трубу со стройки

18 мая 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В четверг, 16 мая, в Омске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 22-летнего местного жителя, похитившего трехметровую металлическую трубу с территории садоводческого товарищества в Октябрьском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о противоправных действиях поступило от председателя дачного кооператива, заметившего неизвестного молодого человека. Омич не послушал мужчину, попросившего вернуть трубу на место ведения строительных работ по монтажу ограждений и столбов для освещения.

Злоумышленник перекинул трубу через ограждение, сам перепрыгнул через забор и скрылся.

По полученному описанию силовикам удалось разыскать подозреваемого в краже около одного из жилых домов по улице Романенко. Молодой человек объяснил, что намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика