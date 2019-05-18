Силовики поймали омича, похитившего трехметровую трубу со стройки

По полученному описанию силовикам удалось разыскать подозреваемого в краже около одного из жилых домов по улице Романенко. Молодой человек объяснил, что намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.