gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2019, 11:16

Published 18 мая 2019, 11:16

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омские власти просят у федералов деньги на ремонт мостов

Омские власти просят у федералов деньги на ремонт мостов

18 мая 2019, 11:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области подает заявки в Росавтодор для получения финансирования на ремонт городских мостов, путепровода в Калачинск и развязки в поселке Входном, сообщает «Омскрегион».

Помимо полученных 3.25 млрд рублей на ремонт 35 магистралей в этом году омские власти намерены получить поддержку в виде 500 млн рублей на ремонт дороги в Калачинск и еще 1.7 млрд рублей — на строительство развязки в поселке Входном, а также средства на ремонт городских мостов.

«Это огромные для региона деньги, поэтому будем работать с Федерацией. Губернатор Александр Бурков при встрече с министром транспорта будет обсуждать данную проблематику. Я уже ездил в Росавтодор и после июля еще раз туда направляюсь. Думаю, нам удастся реализовать эти проекты. Экспертиза по ним уже прошла. Возможно, по Калачинску будет переходящая сумма на следующий год», сообщил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика