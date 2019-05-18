Омские власти просят у федералов деньги на ремонт мостов

Posted 18 мая 2019, 11:16
Published 18 мая 2019, 11:16
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Помимо полученных 3.25 млрд рублей на ремонт 35 магистралей в этом году омские власти намерены получить поддержку в виде 500 млн рублей на ремонт дороги в Калачинск и еще 1.7 млрд рублей — на строительство развязки в поселке Входном, а также средства на ремонт городских мостов.
«Это огромные для региона деньги, поэтому будем работать с Федерацией. Губернатор Александр Бурков при встрече с министром транспорта будет обсуждать данную проблематику. Я уже ездил в Росавтодор и после июля еще раз туда направляюсь. Думаю, нам удастся реализовать эти проекты. Экспертиза по ним уже прошла. Возможно, по Калачинску будет переходящая сумма на следующий год», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев.