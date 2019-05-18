Чиновники департамента образования Омска за год зарабатывают больше миллиона

Posted 18 мая 2019, 03:13
Published 18 мая 2019, 03:13
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Так, начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия Наталья Халитова за 2018 год заработала 3 млн 221 тыс рублей.
Еще одним миллионером стала главный специалист отдела правового обеспечения департамента образования Елена Крайняк. Она задекларировала доход в 1 млн 8 тыс рублей.
И тройку самых богатых чиновников департамента образования мэрии Омска замыкает заместитель начальника управления опеки и попечительства Елена Витман. Ее доход за прошлый год составил 1 млн 398 тыс рублей.
Стоит отметить, что в документе не отражено, за счет каких источников чиновникам удалось заработать миллионы.