Чиновники департамента образования Омска за год зарабатывают больше миллиона

Сотрудники департамента образования Администрации города Омска отчитались о своих доходах за 2018 год, подав соответствующие декларации. Из документа, опубликованного на сайте мэрии, следует, что сразу трое работников ведомства за год заработали более миллиона рублей.

Так, начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия Наталья Халитова за 2018 год заработала 3 млн 221 тыс рублей. Еще одним миллионером стала главный специалист отдела правового обеспечения департамента образования Елена Крайняк. Она задекларировала доход в 1 млн 8 тыс рублей. И тройку самых богатых чиновников департамента образования мэрии Омска замыкает заместитель начальника управления опеки и попечительства Елена Витман. Ее доход за прошлый год составил 1 млн 398 тыс рублей. Стоит отметить, что в документе не отражено, за счет каких источников чиновникам удалось заработать миллионы.