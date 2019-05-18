gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2019, 03:13

Published 18 мая 2019, 03:13

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Чиновники департамента образования Омска за год зарабатывают больше миллиона

Чиновники департамента образования Омска за год зарабатывают больше миллиона

18 мая 2019, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники департамента образования Администрации города Омска отчитались о своих доходах за 2018 год, подав соответствующие декларации. Из документа, опубликованного на сайте мэрии, следует, что сразу трое работников ведомства за год заработали более миллиона рублей.

Так, начальник отдела развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия Наталья Халитова за 2018 год заработала 3 млн 221 тыс рублей.

Еще одним миллионером стала главный специалист отдела правового обеспечения департамента образования Елена Крайняк. Она задекларировала доход в 1 млн 8 тыс рублей.

И тройку самых богатых чиновников департамента образования мэрии Омска замыкает заместитель начальника управления опеки и попечительства Елена Витман. Ее доход за прошлый год составил 1 млн 398 тыс рублей.

Стоит отметить, что в документе не отражено, за счет каких источников чиновникам удалось заработать миллионы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика