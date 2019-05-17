gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 04:55

Published 17 мая 2019, 04:55

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Пьяный омич пытался откупиться от инспектора ДПС и оказался на скамье подсудимых

Пьяный омич пытался откупиться от инспектора ДПС и оказался на скамье подсудимых

17 мая 2019, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Советский районный суд города Омска рассматривает уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, попытавшегося подкупить сотрудника дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел 22 марта 2019 года, когда в поле зрения полицейского попал резкий маневр автомобиля мужчины. Омич, нарушая правила дорожного движения, перестроился из крайнего правого ряда в крайний левый, не включив сигнал поворота.

Водителя остановили и при проверке установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, надеясь избежать штрафа и лишения водительских прав, предложил инспектору ДПС взятку в размере 10 тыс рублей. Однако полицейский отверг деньги и сообщил об инциденте в дежурную часть.

Омич признал свою вину в преступлении и теперь ожидает решения суда.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика