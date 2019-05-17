Пьяный омич пытался откупиться от инспектора ДПС и оказался на скамье подсудимых

Водителя остановили и при проверке установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, надеясь избежать штрафа и лишения водительских прав, предложил инспектору ДПС взятку в размере 10 тыс рублей. Однако полицейский отверг деньги и сообщил об инциденте в дежурную часть.