Пьяный омич пытался откупиться от инспектора ДПС и оказался на скамье подсудимых

Posted 17 мая 2019, 04:55
Published 17 мая 2019, 04:55
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Инцидент произошел 22 марта 2019 года, когда в поле зрения полицейского попал резкий маневр автомобиля мужчины. Омич, нарушая правила дорожного движения, перестроился из крайнего правого ряда в крайний левый, не включив сигнал поворота.
Водителя остановили и при проверке установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, надеясь избежать штрафа и лишения водительских прав, предложил инспектору ДПС взятку в размере 10 тыс рублей. Однако полицейский отверг деньги и сообщил об инциденте в дежурную часть.
Омич признал свою вину в преступлении и теперь ожидает решения суда.