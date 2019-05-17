Погода на выходные в Омске: +17 градусов, дождь и гроза

В субботу, 18 мая, ночная температура опустится до +7...+12 градусов. Днем столбик термометра покажет 12-17 градусов тепла, местами поднимется до отметки в 22 градуса. Скорость южного, юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с с порывами в отдельных районах до 18-23 м/с. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь и гроза.