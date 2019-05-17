Погода на выходные в Омске: +17 градусов, дождь и гроза

Posted 16 мая 2019, 23:35
Published 16 мая 2019, 23:35
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сегодня, 17 мая, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Скорость юго-восточного, южного ветра достигнет 9-14 м/с, местами с порывами до 19 м/с. В отдельных районах пройдет небольшой дождь и гроза.
В субботу, 18 мая, ночная температура опустится до +7...+12 градусов. Днем столбик термометра покажет 12-17 градусов тепла, местами поднимется до отметки в 22 градуса. Скорость южного, юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с с порывами в отдельных районах до 18-23 м/с. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь и гроза.
В воскресенье, 19 мая, ночная температура составит +3...+8 градусов. Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Скорость юго-западного, западного ветра достигнет 9-14 м/с, с порывами до 19 м/с. Местами ожидается небольшой дождь.