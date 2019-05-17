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Posted 17 мая 2019, 05:15

Published 17 мая 2019, 05:15

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омич приревновал возлюбленную к спящему мужчине и ударил его ножом

Омич приревновал возлюбленную к спящему мужчине и ударил его ножом

17 мая 2019, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске правоохранительные органы задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 38-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Покушение на убийство произошло 23 апреля 2019 года. Во время застолья в частном доме в городе Омске подозреваемый приревновал свою возлюбленную к более молодому мужчине, находившемуся с ними в одной компании. И хотя соперник настаивал, что не оказывал знаков внимания его даме сердца, потому что спал, омич не поверил и ножом ударил его в шею.

Раненый мужчина убежал и попросил о помощи. Спасти его жизнь удалось только благодаря профессионализму врачей. Нападавший в свою очередь какое-то время пытался скрываться от полицейских.

В настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.

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