Омич приревновал возлюбленную к спящему мужчине и ударил его ножом

Posted 17 мая 2019, 05:15
Published 17 мая 2019, 05:15
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Покушение на убийство произошло 23 апреля 2019 года. Во время застолья в частном доме в городе Омске подозреваемый приревновал свою возлюбленную к более молодому мужчине, находившемуся с ними в одной компании. И хотя соперник настаивал, что не оказывал знаков внимания его даме сердца, потому что спал, омич не поверил и ножом ударил его в шею.
Раненый мужчина убежал и попросил о помощи. Спасти его жизнь удалось только благодаря профессионализму врачей. Нападавший в свою очередь какое-то время пытался скрываться от полицейских.
В настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.