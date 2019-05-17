Омич приревновал возлюбленную к спящему мужчине и ударил его ножом

Покушение на убийство произошло 23 апреля 2019 года. Во время застолья в частном доме в городе Омске подозреваемый приревновал свою возлюбленную к более молодому мужчине, находившемуся с ними в одной компании. И хотя соперник настаивал, что не оказывал знаков внимания его даме сердца, потому что спал, омич не поверил и ножом ударил его в шею.