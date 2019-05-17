Кокорин: омские вузы готовят специалистов по ненужным специальностям

Posted 17 мая 2019, 01:15
Published 17 мая 2019, 01:15
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц отметил неутешительную тенденцию — численность молодых людей в регионе продолжает сокращаться. За последнее время она упала на 15%.
Потери молодого населения связаны не только с основной причиной — демографическим спадом, но и с вопросами трудоустройства, которые заставляют молодежь уезжать из региона в поисках работы. В частности, народный избранник Валерий Кокорин весьма критично высказался в отношении предлагаемого омскими вузами образования.
«Наши колледжи делают бизнес на выпускниках омских школ. Они придумывают разные специальности, за которые родители платят деньги. Готовят помощника юриста и менеджера. Какой помощник юриста в среднем звене, какой менеджер? Кем они будут работать? Или есть ученое заведение, которое готовит работников таможни. У нас таможня сокращается. Они приходят и упрашивают взять их. Доколе это будет продолжаться? Когда у нас начнут готовить токарей, а не помощников юриста?» - заявил Кокорин.
Депутата поддержал спикер Заксобрания Владимир Варнавский. Он признался, что тоже не понимает, зачем, к примеру, учебные заведения готовят специалистов по регионоведению, большинство из которых все равно не будет работать по специальности.
В итоге было предложено обратиться в Правительство Омской области для проработки проблем, с которыми сталкивается местная молодежь.