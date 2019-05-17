gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 01:15

Published 17 мая 2019, 01:15

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Кокорин: омские вузы готовят специалистов по ненужным специальностям

Кокорин: омские вузы готовят специалистов по ненужным специальностям

17 мая 2019, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 16 мая, на заседании Законодательного собрания Омской области депутаты обсуждали проблемы местной молодежи, в частности, оттока молодых людей из региона и вызвавших это причин.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц отметил неутешительную тенденцию — численность молодых людей в регионе продолжает сокращаться. За последнее время она упала на 15%.

Потери молодого населения связаны не только с основной причиной — демографическим спадом, но и с вопросами трудоустройства, которые заставляют молодежь уезжать из региона в поисках работы. В частности, народный избранник Валерий Кокорин весьма критично высказался в отношении предлагаемого омскими вузами образования.

«Наши колледжи делают бизнес на выпускниках омских школ. Они придумывают разные специальности, за которые родители платят деньги. Готовят помощника юриста и менеджера. Какой помощник юриста в среднем звене, какой менеджер? Кем они будут работать? Или есть ученое заведение, которое готовит работников таможни. У нас таможня сокращается. Они приходят и упрашивают взять их. Доколе это будет продолжаться? Когда у нас начнут готовить токарей, а не помощников юриста?» - заявил Кокорин.

Депутата поддержал спикер Заксобрания Владимир Варнавский. Он признался, что тоже не понимает, зачем, к примеру, учебные заведения готовят специалистов по регионоведению, большинство из которых все равно не будет работать по специальности.

В итоге было предложено обратиться в Правительство Омской области для проработки проблем, с которыми сталкивается местная молодежь.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика