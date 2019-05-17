Кокорин: омские вузы готовят специалистов по ненужным специальностям

«Наши колледжи делают бизнес на выпускниках омских школ. Они придумывают разные специальности, за которые родители платят деньги. Готовят помощника юриста и менеджера. Какой помощник юриста в среднем звене, какой менеджер? Кем они будут работать? Или есть ученое заведение, которое готовит работников таможни. У нас таможня сокращается. Они приходят и упрашивают взять их. Доколе это будет продолжаться? Когда у нас начнут готовить токарей, а не помощников юриста?» - заявил Кокорин.