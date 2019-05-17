gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 06:50

Published 17 мая 2019, 06:50

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

К началу лета в Омске отремонтировали треть от запланированных дорог

К началу лета в Омске отремонтировали треть от запланированных дорог

17 мая 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска отчитался об объемах проделанной работы в рамках аварийно-восстановительного ремонта, проведенного на городских дорогах до 16 мая 2019 года.

Так, из запланированных к ремонту в этом году 387 участков дорог залатали ямы на 112 объектах. Таким образом на начало сезона план аварийно-восстановительных работ выполнен уже на треть.

В настоящее время рабочие «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» занимаются ремонтом объездной дороги к поселку Николаевка. Из-за значительных разрушений объекта им предстоит привести к норме порядка полутора километров дороги по всей ширине полотна.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика