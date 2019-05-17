К началу лета в Омске отремонтировали треть от запланированных дорог

Posted 17 мая 2019, 06:50
Published 17 мая 2019, 06:50
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Так, из запланированных к ремонту в этом году 387 участков дорог залатали ямы на 112 объектах. Таким образом на начало сезона план аварийно-восстановительных работ выполнен уже на треть.
В настоящее время рабочие «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» занимаются ремонтом объездной дороги к поселку Николаевка. Из-за значительных разрушений объекта им предстоит привести к норме порядка полутора километров дороги по всей ширине полотна.