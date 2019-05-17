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Posted 17 мая 2019, 06:06

Published 17 мая 2019, 06:06

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Бурков ведет переговоры об увеличении суммы на ремонт фасадов домов почти до 2 млрд

Бурков ведет переговоры об увеличении суммы на ремонт фасадов домов почти до 2 млрд

17 мая 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Впервые Омская область получила на ремонт фасадов городских домов 1.1 млрд рублей. Этого удалось добиться в ходе переговоров Александра Буркова с федеральным центром. Однако эту цифру планируется увеличить почти вдвое, чтобы как можно лучше облагородить внешний вид города, рассказали в правительстве региона.

На сегодняшний день фасады некоторых домов даже на центральных улицах, а также у «ворот» города — железнодорожного вокзала — выглядят старыми и неопрятными. В предыдущие годы здания пытались привести в надлежащий вид, но делалось это исключительно перед большими общегородскими событиями и праздничными датами.

В 2019 году за счет трансферта из федерального бюджета в размере рекордных 1.1 млрд рублей планируют привести в порядок не только фасады, но и крыши городских домов. В списке претендентов уже есть 169 зданий. С привлечением новый средств этот список удастся расширить до домов, которые стоят как на «первой линии», так и на второй, при этом не только у крупных городских магистралей, но и на объезде города.

«Это колоссальная сумма, таких денег раньше город не получал на такого рода работы. Ведутся переговоры о дополнительном выделении, чтобы привести город в порядок, это позволит сделать нам существенный рывок в улучшении внешнего вида Омска», — отметил замначальника отдела по реализации программ капремонта минстроительства области Антон Швалев.

Работы планируется выполнить за один строительный сезон, который начнется уже в июне. Для работ такого масштаба Омская область будет привлекать не только местных подрядчиков, но и строительные компании из соседних городов. В правительстве подчеркнули, что выделенные средства уже поступили, заключено соглашение с мэрией о передаче этих средств городу.

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