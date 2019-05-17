Бурков ведет переговоры об увеличении суммы на ремонт фасадов домов почти до 2 млрд

В 2019 году за счет трансферта из федерального бюджета в размере рекордных 1.1 млрд рублей планируют привести в порядок не только фасады, но и крыши городских домов. В списке претендентов уже есть 169 зданий. С привлечением новый средств этот список удастся расширить до домов, которые стоят как на «первой линии», так и на второй, при этом не только у крупных городских магистралей, но и на объезде города.