Большегрузы в Омск смогут заезжать только за деньги

Posted 17 мая 2019, 05:47
Published 17 мая 2019, 05:47
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства и ЖКК Антон Заев.
По его словам, в этом году на строительство пунктов ВГК выделено 98 млн рублей. До конца мая состоятся по торги по определению подрядчиков.
«Основная задача — сохранить те сегодняшние автомобильные дороги, которые у нас есть. Не дать большегрузам их разбивать во время паводка, как у нас сейчас происходит. Мы будем отсекать тех, кто не платит за превышение груза, и мы будем за это штрафовать. Штрафы большие — до 500 тыс рублей», — сказал чиновник.
Пункты весогабаритного контроля должны будут появиться на следующих дорогах: по одному пункту ВГК на дорогах Омск – Русская Поляна, Марьяновка – Щербакуль, Любинский –Марьяновка, Омск – Тара, Омск – Муромцево – Седельниково, Исилькуль – Полтавка и два пункта на дороге Омск – Одесское.
Кроме того, региональный Минстрой рассчитывает приобрести в этом году два автомобиля.
«Мы заставим перевозчиков брать специальные разрешения в Управлении дорожного хозяйства на перевозку негабаритных и больших грузов. И деньги будем тратить на дороги», – подытожил Заев.