Большегрузы в Омск смогут заезжать только за деньги

«Основная задача — сохранить те сегодняшние автомобильные дороги, которые у нас есть. Не дать большегрузам их разбивать во время паводка, как у нас сейчас происходит. Мы будем отсекать тех, кто не платит за превышение груза, и мы будем за это штрафовать. Штрафы большие — до 500 тыс рублей», — сказал чиновник.