Цены на овощи и фрукты в Омской области поднялись на 20%

Больше всего в апреле повысилась цена на овощи и фрукты: капуста, морковь и помидоры подорожали в среднем на 21-25%, свекла и чеснок – на 9-11%. Фрукты и цитрусовые также поднялись в цене. Например, лимоны подорожали на 15.1%, груши – на 7.5%, виноград – на 6%, яблоки – на 2.3%.