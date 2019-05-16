Цены на овощи и фрукты в Омской области поднялись на 20%

Posted 16 мая 2019, 05:54
Published 16 мая 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Средний прирост, по данным ведомства, составил 0.2% – этот показатель является самым низким за прошедшие месяцы 2019 года, однако цены на некоторые товары поднялись более чем на 20%.
Больше всего в апреле повысилась цена на овощи и фрукты: капуста, морковь и помидоры подорожали в среднем на 21-25%, свекла и чеснок – на 9-11%. Фрукты и цитрусовые также поднялись в цене. Например, лимоны подорожали на 15.1%, груши – на 7.5%, виноград – на 6%, яблоки – на 2.3%.
Консервированные овощи также стали лидерами по удорожанию: их стоимость поднялась на 5.1%. Одни из самых популярных продуктов, такие как хлеб, пастеризованное молоко, куриные яйца, фарш, сыры, крупы, сахар, стали дороже на 0.4-2%.
При этом на тот же показатель цены стали ниже на рыбопродукты, мясо птицы, масло, маргарин, муку. Больше всего, по данным ведомства, в цене упали огурцы: их стоимость опустилась на 12.6%.
Цены на непроводольственные товары за апрель текущего года изменились незначительно. Такая категория товаров подорожала всего на 0.1%. Цены на услуги снизились на 0.3%.