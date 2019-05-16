gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2019, 09:47

Published 16 мая 2019, 09:47

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омских депутатов не будут наказывать за мелкие коррупционные нарушения

Омских депутатов не будут наказывать за мелкие коррупционные нарушения

16 мая 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Омские депутаты единогласно поддержали инициативу своих федеральных коллег об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе.

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области.

«Были многочисленные обращения районных депутатов, они возымели воздействие. В Госдуме РФ родился проект закона, который мы хотели бы поддержать», - сказал председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

Теперь районным депутатам не требуется каждый год сдавать налоговую декларацию. Оформлять документы надо только в том случае, если в течение отчетного года совершались сделки по покупке земли, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход семьи депутата за предшествующие три года.

Кроме того, новый закон прощает мелкие нарушения в налоговых декларациях, за которые раньше депутатов лишали мандатов.

«Бывают такие ситуации - ошиблись на 500-1000 рублей. Раньше мы должны были снимать полномочия с депутатов. Теперь решили, если происходят незначительные ошибки, это не является основанием для снятия полномочий», - поясняет депутат Степан Бонковский.

Напомним, в 2018 году 76 омичей занесены в федеральный реестр коррупционеров. Из них 72 человека - депутаты сельских поселений, лишенные мандатов и зачисленные в реестр утративших доверие за мелкие нарушения при заполнении налоговых деклараций.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика