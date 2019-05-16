Омских депутатов не будут наказывать за мелкие коррупционные нарушения

Теперь районным депутатам не требуется каждый год сдавать налоговую декларацию. Оформлять документы надо только в том случае, если в течение отчетного года совершались сделки по покупке земли, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход семьи депутата за предшествующие три года.