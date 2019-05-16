Омских депутатов не будут наказывать за мелкие коррупционные нарушения

Posted 16 мая 2019, 09:47
Published 16 мая 2019, 09:47
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области.
«Были многочисленные обращения районных депутатов, они возымели воздействие. В Госдуме РФ родился проект закона, который мы хотели бы поддержать», - сказал председатель Заксобрания Владимир Варнавский.
Теперь районным депутатам не требуется каждый год сдавать налоговую декларацию. Оформлять документы надо только в том случае, если в течение отчетного года совершались сделки по покупке земли, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход семьи депутата за предшествующие три года.
Кроме того, новый закон прощает мелкие нарушения в налоговых декларациях, за которые раньше депутатов лишали мандатов.
«Бывают такие ситуации - ошиблись на 500-1000 рублей. Раньше мы должны были снимать полномочия с депутатов. Теперь решили, если происходят незначительные ошибки, это не является основанием для снятия полномочий», - поясняет депутат Степан Бонковский.
Напомним, в 2018 году 76 омичей занесены в федеральный реестр коррупционеров. Из них 72 человека - депутаты сельских поселений, лишенные мандатов и зачисленные в реестр утративших доверие за мелкие нарушения при заполнении налоговых деклараций.