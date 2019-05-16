Омские соцсети помогли наказать водителя автобуса, проехавшего на красный

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, находившегося в день инцидента за рулем автобуса. Им оказался 57-летний мужчина. В отношении него было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора», а также назначено административное наказание - штраф в размере 1 000 рублей.