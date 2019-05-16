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Posted 16 мая 2019, 02:57

Published 16 мая 2019, 02:57

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омские соцсети помогли наказать водителя автобуса, проехавшего на красный

Омские соцсети помогли наказать водителя автобуса, проехавшего на красный

16 мая 2019, 02:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В конце апреля в социальных сетях бдительные жители Таврического района Омской области опубликовали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель пассажирского автобуса проехал на красный свет. В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили, что водитель понес наказание.

Видеозапись появилась в паблике «Аварийный Омск». Автобус с пассажирами переехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, находившегося в день инцидента за рулем автобуса. Им оказался 57-летний мужчина. В отношении него было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора», а также назначено административное наказание - штраф в размере 1 000 рублей.

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