Омские соцсети помогли наказать водителя автобуса, проехавшего на красный

Posted 16 мая 2019, 02:57
Published 16 мая 2019, 02:57
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Видеозапись появилась в паблике «Аварийный Омск». Автобус с пассажирами переехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, находившегося в день инцидента за рулем автобуса. Им оказался 57-летний мужчина. В отношении него было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора», а также назначено административное наказание - штраф в размере 1 000 рублей.