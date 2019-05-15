Омичка требует с медсестры ГКБ им. Кабанова 200 тысяч за сломанную руку

Posted 15 мая 2019, 00:45
Published 15 мая 2019, 00:45
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Причиной судебного разбирательства стал перелом, который случился по вине работника больницы. Инцидент произошел 8 января 2019 года, когда пациентка после прохождения плановой флюорографии убирала документы в сумку и готовилась одевать верхнюю одежду. В этот момент ее сбила с ног пробегающая мимо медсестра.
Женщина упала, ударилась головой и почувствовала резкую боль в левом предплечье. В неотложном порядке омичку отправили в травматологию, где сделали рентгеновский снимок. Исследование показало, что у пациентки закрытый перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости. Пришлось накладывать гипс.
Последующее время женщина находилась на амбулаторном лечении в Городской поликлинике № 6. Перелом повлек за собой ряд осложнений. Обследование, проведенное в марте 2019 года, показало посттравматический артроз, синовиит и межтканевой отек в области левого лучезапястного сустава, теносиновиит сухожилий разгибателей пальцев левой кисти и гипотрофию мышц левой кисти.
Согласно исковым требованиям, за испытываемые физические и моральные неудобства, трату времени на обращения к врачам и прохождение лечения, а также за ощущение беспомощности и подавленности из-за появившихся трудностей, в том числе в бытовом обслуживании, омичка желает получить с ответчика компенсацию в размере 190 тыс рублей, а также 8 тыс рублей в качестве возмещения трат на медицинское обслуживание.