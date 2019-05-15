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Posted 15 мая 2019, 00:45

Published 15 мая 2019, 00:45

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омичка требует с медсестры ГКБ им. Кабанова 200 тысяч за сломанную руку

Омичка требует с медсестры ГКБ им. Кабанова 200 тысяч за сломанную руку

15 мая 2019, 00:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Кировский районный суд города Омска рассмотрит исковое заявление пациентки БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А.Н. Кабанова» в отношении медицинской сестры терапевтического отделения, сообщает пресс-служба суда.

Причиной судебного разбирательства стал перелом, который случился по вине работника больницы. Инцидент произошел 8 января 2019 года, когда пациентка после прохождения плановой флюорографии убирала документы в сумку и готовилась одевать верхнюю одежду. В этот момент ее сбила с ног пробегающая мимо медсестра.

Женщина упала, ударилась головой и почувствовала резкую боль в левом предплечье. В неотложном порядке омичку отправили в травматологию, где сделали рентгеновский снимок. Исследование показало, что у пациентки закрытый перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости. Пришлось накладывать гипс.

Последующее время женщина находилась на амбулаторном лечении в Городской поликлинике № 6. Перелом повлек за собой ряд осложнений. Обследование, проведенное в марте 2019 года, показало посттравматический артроз, синовиит и межтканевой отек в области левого лучезапястного сустава, теносиновиит сухожилий разгибателей пальцев левой кисти и гипотрофию мышц левой кисти.

Согласно исковым требованиям, за испытываемые физические и моральные неудобства, трату времени на обращения к врачам и прохождение лечения, а также за ощущение беспомощности и подавленности из-за появившихся трудностей, в том числе в бытовом обслуживании, омичка желает получить с ответчика компенсацию в размере 190 тыс рублей, а также 8 тыс рублей в качестве возмещения трат на медицинское обслуживание.

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