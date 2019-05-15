Омичка требует с медсестры ГКБ им. Кабанова 200 тысяч за сломанную руку

Согласно исковым требованиям, за испытываемые физические и моральные неудобства, трату времени на обращения к врачам и прохождение лечения, а также за ощущение беспомощности и подавленности из-за появившихся трудностей, в том числе в бытовом обслуживании, омичка желает получить с ответчика компенсацию в размере 190 тыс рублей, а также 8 тыс рублей в качестве возмещения трат на медицинское обслуживание.