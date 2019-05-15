Омичи перечислили в бюджет 28 млрд рублей подоходного налога

Posted 15 мая 2019, 07:08
Published 15 мая 2019, 07:08
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Рост налоговых поступлений прежде всего обеспечен предприятиями, которые не только увеличили среднесписочную численность своих работников, но и размер заработной платы.
Специалисты налоговой службы обнародовали список так называемых драйверов роста, в число которых вошли десять омских компаний:
АО «Газпромнефть — Омский НПЗ»,
ОАО «Российские железные дороги»,
ООО «Стройсити»,
ООО «Руском-Агро»,
АО «Омское производственное объединение «Иртыш»,
ООО «Агроторг»,
ПАО «Сатурн»,
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»,
ООО «Альфа Омск»,
ООО «Клинико-диагностический центр «Ультрамед».
Данные организации перечислили 1.8 млрд рублей подоходного налога, за год увеличив данный показатель на 20.8%.