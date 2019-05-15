Омичи перечислили в бюджет 28 млрд рублей подоходного налога

В 2018 году в бюджет Омской области поступило более 28.1 млрд рублей в качестве налога на доходы физических лиц, что на 15.8% больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Омской области.

Рост налоговых поступлений прежде всего обеспечен предприятиями, которые не только увеличили среднесписочную численность своих работников, но и размер заработной платы. Специалисты налоговой службы обнародовали список так называемых драйверов роста, в число которых вошли десять омских компаний: АО «Газпромнефть — Омский НПЗ», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Стройсити», ООО «Руском-Агро», АО «Омское производственное объединение «Иртыш», ООО «Агроторг», ПАО «Сатурн», ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», ООО «Альфа Омск», ООО «Клинико-диагностический центр «Ультрамед». Данные организации перечислили 1.8 млрд рублей подоходного налога, за год увеличив данный показатель на 20.8%.