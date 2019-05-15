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Posted 15 мая 2019, 07:08

Published 15 мая 2019, 07:08

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омичи перечислили в бюджет 28 млрд рублей подоходного налога

Омичи перечислили в бюджет 28 млрд рублей подоходного налога

15 мая 2019, 07:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2018 году в бюджет Омской области поступило более 28.1 млрд рублей в качестве налога на доходы физических лиц, что на 15.8% больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Омской области.

Рост налоговых поступлений прежде всего обеспечен предприятиями, которые не только увеличили среднесписочную численность своих работников, но и размер заработной платы.

Специалисты налоговой службы обнародовали список так называемых драйверов роста, в число которых вошли десять омских компаний:

АО «Газпромнефть — Омский НПЗ»,

ОАО «Российские железные дороги»,

ООО «Стройсити»,

ООО «Руском-Агро»,

АО «Омское производственное объединение «Иртыш»,

ООО «Агроторг»,

ПАО «Сатурн»,

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»,

ООО «Альфа Омск»,

ООО «Клинико-диагностический центр «Ультрамед».

Данные организации перечислили 1.8 млрд рублей подоходного налога, за год увеличив данный показатель на 20.8%.

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