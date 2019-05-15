Омичам задолжали почти 10 млн рублей заработной платы

Posted 15 мая 2019, 01:58
Published 15 мая 2019, 01:58
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Основная часть задолженности, 7.1 млн рублей, приходится на работодателей, расположенных непосредственно в Омске, оставшаяся часть, 2.8 млн рублей, — на организации районов области.
По данным статистиков, больше всего страдают от невыплат сотрудники образовательных учреждений. Им работодатели задолжали 3.3 млн рублей. Ненамного меньше долг перед работниками обрабатывающих производств — он составляет 2.9 млн рублей.
На транспортных предприятиях Омской области не выплатили 2 млн рублей заработной платы, а медицинским работникам и сотрудникам сферы социальных услуг — 892 тыс рублей. Последняя в антирейтинге — сфера ЖКХ с суммой задолженности в 761 тыс рублей.