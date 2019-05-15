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Posted 15 мая 2019, 01:58

Published 15 мая 2019, 01:58

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омичам задолжали почти 10 млн рублей заработной платы

Омичам задолжали почти 10 млн рублей заработной платы

15 мая 2019, 01:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области задолженность по заработной плате перед работниками организаций на 1 мая 2019 года составила 9.9 млн рублей. Таковы результаты подсчетов специалистов Омскстата.

Основная часть задолженности, 7.1 млн рублей, приходится на работодателей, расположенных непосредственно в Омске, оставшаяся часть, 2.8 млн рублей, на организации районов области.

По данным статистиков, больше всего страдают от невыплат сотрудники образовательных учреждений. Им работодатели задолжали 3.3 млн рублей. Ненамного меньше долг перед работниками обрабатывающих производств — он составляет 2.9 млн рублей.

На транспортных предприятиях Омской области не выплатили 2 млн рублей заработной платы, а медицинским работникам и сотрудникам сферы социальных услуг — 892 тыс рублей. Последняя в антирейтинге — сфера ЖКХ с суммой задолженности в 761 тыс рублей.

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