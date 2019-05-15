Минувший отопительный сезон в Омской области оказался проблемным

Posted 15 мая 2019, 06:40
Published 15 мая 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Согласно документу, отопительный сезон в регионе прошел с проблемами в 12 из 32 районах Омской области. В частности, уровень организации подготовки к прошедшему отопительному сезону оказался недостаточным в Азовском немецком национальном округе, Большеуковском, Москаленском, Муромцевском, Колосовском, Одесском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Усть-Ишимском районах.
Запасы топлива в котельных Колосовского, Седельниковского и Таврического районах Омской области были признаны недостаточными, что также сказалось на уровне подготовки к зимнему сезону.
Предотвратить повторение ошибок прошедшего отопительного сезона региональный Минстрой планирует, создав рабочие группы, которые займутся мониторингом топливных запасов в районах к будущей зиме.