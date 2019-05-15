Минувший отопительный сезон в Омской области оказался проблемным

Согласно документу, отопительный сезон в регионе прошел с проблемами в 12 из 32 районах Омской области. В частности, уровень организации подготовки к прошедшему отопительному сезону оказался недостаточным в Азовском немецком национальном округе, Большеуковском, Москаленском, Муромцевском, Колосовском, Одесском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Усть-Ишимском районах.