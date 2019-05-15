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Posted 15 мая 2019, 06:40

Published 15 мая 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Минувший отопительный сезон в Омской области оказался проблемным

Минувший отопительный сезон в Омской области оказался проблемным

15 мая 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 15 мая, на заседании Омского правительства министр строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Заев выступает с докладом об итогах отопительного сезона 2018-2019 года, следует из пояснительной записки, опубликованной Правительством Омской области.

Согласно документу, отопительный сезон в регионе прошел с проблемами в 12 из 32 районах Омской области. В частности, уровень организации подготовки к прошедшему отопительному сезону оказался недостаточным в Азовском немецком национальном округе, Большеуковском, Москаленском, Муромцевском, Колосовском, Одесском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Усть-Ишимском районах.

Запасы топлива в котельных Колосовского, Седельниковского и Таврического районах Омской области были признаны недостаточными, что также сказалось на уровне подготовки к зимнему сезону.

Предотвратить повторение ошибок прошедшего отопительного сезона региональный Минстрой планирует, создав рабочие группы, которые займутся мониторингом топливных запасов в районах к будущей зиме.

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