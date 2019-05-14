В Омске школьнику проткнули руку ножом из-за бывшей девушки

Posted 14 мая 2019, 13:40
Published 14 мая 2019, 13:40
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
О разборках между двумя несовершеннолетними парнями рассказали очевидцы. По словам автора записи, с ножевым ранением и сильным кровотечением в горбольницу № 3 доставили 14-летнего парня. Автор подчеркнул, что серьезную травму школьник получил после расставания с девушкой.
«Парень расстался со своей девушкой, а она в отместку нажаловалась группе неблагополучных подростков, один из которых решил действовать по-взрослому и нанес ножевое ранение молодому человеку в руку. И молча ушел с места преступления», — заявил автор публикации.
Очевидцы случившегося также подчеркнули, что этот инцидент — не первый, случившийся в школе № 45. Здесь, по словам автора записи, дети регулярно получают различной тяжести травмы, однако на всеобщее обозрение это не выносится.
«В данном учебном заведении регулярно замалчивается информация о травмировании детей. Переломанные руки и ноги, сотрясения стали уже обычным делом. Мы давно перестали ждать справедливость на локальном школьном уровне, надежда только на общественный резонанс», — пишет свидетель произошедшего.
Обновлено: в пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что 15-летнего школьника, который нанес удар пострадавшему парню, доставили в полицию. Проводится проверка.