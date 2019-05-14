gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2019, 13:40

Published 14 мая 2019, 13:40

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске школьнику проткнули руку ножом из-за бывшей девушки

В Омске школьнику проткнули руку ножом из-за бывшей девушки

14 мая 2019, 13:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омских пабликах сегодня появилось сообщение о поножовщине между учениками школы № 45 в Чкаловском поселке.

О разборках между двумя несовершеннолетними парнями рассказали очевидцы. По словам автора записи, с ножевым ранением и сильным кровотечением в горбольницу № 3 доставили 14-летнего парня. Автор подчеркнул, что серьезную травму школьник получил после расставания с девушкой.

«Парень расстался со своей девушкой, а она в отместку нажаловалась группе неблагополучных подростков, один из которых решил действовать по-взрослому и нанес ножевое ранение молодому человеку в руку. И молча ушел с места преступления», — заявил автор публикации.

Очевидцы случившегося также подчеркнули, что этот инцидент — не первый, случившийся в школе № 45. Здесь, по словам автора записи, дети регулярно получают различной тяжести травмы, однако на всеобщее обозрение это не выносится.

«В данном учебном заведении регулярно замалчивается информация о травмировании детей. Переломанные руки и ноги, сотрясения стали уже обычным делом. Мы давно перестали ждать справедливость на локальном школьном уровне, надежда только на общественный резонанс», — пишет свидетель произошедшего.

Обновлено: в пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что 15-летнего школьника, который нанес удар пострадавшему парню, доставили в полицию. Проводится проверка.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика