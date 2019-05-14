Омич, столкнувший двух мальчиков лбами, подал на них заявление в полицию

Эту информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе УМВД по Омску. По данным полиции, дети во время ссоры стали бить одного из мальчиков пластмассовыми автоматами, когда в происходящее таким вот образом вмешался отец. По инциденту поступило три заявления: два от мам пострадавших мальчиков и одно от отца, попросившего «принять меры в отношении неизвестных несовершеннолетних лиц, причинивших телесные повреждения» его ребенку. Проверка по этому случаю еще продолжается.