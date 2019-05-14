Омич, столкнувший двух мальчиков лбами, подал на них заявление в полицию

Posted 14 мая 2019, 12:17
Published 14 мая 2019, 12:17
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Случай произошел в одном из дворов на улице Крупской. Как рассказала Городу55 мать одного из мальчиков Оксана, несколько детей примерно одного возраста играли на детской площадке, родители были поблизости. В какой-то момент ребята что-то не поделили, возникла ссора, 5-летний мальчик пожаловался отцу, и тот решил заступиться.
«Папа сразу стал преследовать детей по площадке. Один мальчик спрятался за помойкой. За нашими детьми сначала ходил, потом схватил за шею и столкнул лбами. Сказал что-то вроде „валите домой“. Мы находились в 30 метрах, но стояли спиной, не сразу увидели. Дети подбежали окровавленные, мы сразу вызвали скорую, полицию», — рассказала она.
Результатом стала поездка в травмпункт: один ребенок получил рассечение века, второй — лба, обоим наложили швы. Мальчикам 6 и 8 лет. Однако следом за ними скорую вызвал и мужчина. Он заявил, что пострадавшие дети избили его сына.
«Мы все встретились в травмпункте. Наши дети сидели окровавленные, его ребенок скакал. Я думаю, он поехал, просто чтобы попытаться себя реабилитировать», — утверждает Оксана.
При этом мужчина два дня пытался попасть к родителям избитых мальчиков — по всей, видимости, чтобы извиниться, — но те его не впустили. Позже стало известно, что он написал встречное заявление — с просьбой наказать детей, которые подрались с его сыном.
Эту информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе УМВД по Омску. По данным полиции, дети во время ссоры стали бить одного из мальчиков пластмассовыми автоматами, когда в происходящее таким вот образом вмешался отец. По инциденту поступило три заявления: два от мам пострадавших мальчиков и одно от отца, попросившего «принять меры в отношении неизвестных несовершеннолетних лиц, причинивших телесные повреждения» его ребенку. Проверка по этому случаю еще продолжается.
По словам Оксаны, вчера дети прошли медэкспертизу, результаты которой получат через месяц. От тяжести повреждений зависит, какая ответственность наступит для мужчины, — административная или уголовная. После этого родители также намерены обратиться с судебным иском о компенсации.
«У детей сотрясения мозга нет, состояние нормальное, но они в шоке. В четверг будем снимать швы, потом две недели нельзя ходить ни в школу, ни в садик, нельзя гулять активно. Дети теперь боятся одни выходить на улицу. Один вообще не ел два дня. Какой-то страх появился, в среду пойдем к психотерапевту», — заявила женщина.
Отметим, Город55 пытался связаться с отцом младшего мальчика лично и через знакомых, однако он отказался пояснить свою позицию.