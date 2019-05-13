Выдворенным из Омска иностранцам грозит 6 лет за возвращение в Россию

Posted 13 мая 2019, 05:28
Published 13 мая 2019, 05:28
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Иностранцам грозит по 6 лет лишения свободы за попытку вернуться в Россию после официального их выдворения. Мужчин поймали сотрудники ФСБ 19 февраля 2019 года в одном километре от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль», когда они перелезали через забор с колючей проволокой.
Как выяснилось, в этот день они были выдворены в Республику Казахстан. Но до этого, пребывая в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области, иностранцы придумали план возвращения в Россию, который в итоге провалился.