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Posted 13 мая 2019, 05:28

Published 13 мая 2019, 05:28

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Выдворенным из Омска иностранцам грозит 6 лет за возвращение в Россию

Выдворенным из Омска иностранцам грозит 6 лет за возвращение в Россию

13 мая 2019, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Исилькульский городской суд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Узбекистана и 31-летнего жителя Армении за сговор и незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Иностранцам грозит по 6 лет лишения свободы за попытку вернуться в Россию после официального их выдворения. Мужчин поймали сотрудники ФСБ 19 февраля 2019 года в одном километре от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль», когда они перелезали через забор с колючей проволокой.

Как выяснилось, в этот день они были выдворены в Республику Казахстан. Но до этого, пребывая в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области, иностранцы придумали план возвращения в Россию, который в итоге провалился.

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