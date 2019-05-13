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Posted 13 мая 2019, 02:28

Published 13 мая 2019, 02:28

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В центре Омска на сутки отключат холодную воду

В центре Омска на сутки отключат холодную воду

13 мая 2019, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В центре Омска в районе улицы Набережная Тухачевского в связи с ремонтными работами на водопроводе отключат холодную воду в среду, 15 мая, в десять часов утра, сообщает «ОмскВодоканал».

Почти на сутки, до шести часов утра 16 мая, останутся без воды жилые дома и административные здания, расположенные по адресу улица Набережная Тухачевского, 18, 20, 20а, 22, улица Волочаевская, 9в, 13д, 13е, 15в, 15е, улица Фрунзе, 1, 1 корпус 3, 1 корпус 4, улица Кемеровская, 1/1, 2, 2а, 4 и 6.

Также, скорее всего, в этот день в связи с отключением воды не будут работать детские сады № 7, 348 и 383.

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