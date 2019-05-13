В центре Омска на сутки отключат холодную воду

Posted 13 мая 2019, 02:28
Published 13 мая 2019, 02:28
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Почти на сутки, до шести часов утра 16 мая, останутся без воды жилые дома и административные здания, расположенные по адресу улица Набережная Тухачевского, 18, 20, 20а, 22, улица Волочаевская, 9в, 13д, 13е, 15в, 15е, улица Фрунзе, 1, 1 корпус 3, 1 корпус 4, улица Кемеровская, 1/1, 2, 2а, 4 и 6.
Также, скорее всего, в этот день в связи с отключением воды не будут работать детские сады № 7, 348 и 383.