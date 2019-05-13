В Омске отменили и объявили новый конкурс на поставку дорожных знаков

Posted 13 мая 2019, 12:37
Published 13 мая 2019, 12:37
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Как и изначально, от подрядчика требуется изготовить и установить знаков на 491 280 рублей. Всего в перечне необходимых дорожных знаков 50 знаков «Выброс гравия», по 15 знаков «Сужение слева» и «Сужение справа», 15 знаков «Конец всех ограничений», по 15 — «Преимущество перед встречным движением» и «Преимущество встречного движения», по 30 знаков «Объезд препятствия справа» и Объезд препятствия слева», 60 знаков «Дорожные работы» и 75 знаков «Ограничение максимальной скорости».
Отличаются закупки лишь порядком списочного расположения позиций, первоначальная стоимость контракта также осталась прежней — 491 280 рублей. Причину отмены первых торгов в ведомстве не назвали.
Итоги первых торгов планировали подвести 23 мая этого года, результаты новых торгов подведут 27 мая.