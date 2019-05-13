В Омске отменили и объявили новый конкурс на поставку дорожных знаков

Как и изначально, от подрядчика требуется изготовить и установить знаков на 491 280 рублей. Всего в перечне необходимых дорожных знаков 50 знаков «Выброс гравия», по 15 знаков «Сужение слева» и «Сужение справа», 15 знаков «Конец всех ограничений», по 15 — «Преимущество перед встречным движением» и «Преимущество встречного движения», по 30 знаков «Объезд препятствия справа» и Объезд препятствия слева», 60 знаков «Дорожные работы» и 75 знаков «Ограничение максимальной скорости».